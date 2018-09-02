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Черчесов объяснил неудачное выступление Смолова на ЧМ-2018

2 сентября 2018, 11:44
Черчесов объяснил неудачное выступление Смолова на ЧМ-2018
/ globallookpress.com

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение насчёт выступления нападающего Фёдора Смолова на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Смолов, на старте турнира рассматривавшийся как игрок основного состава, ни разу не смог отличиться с игры, потерял место в основе и допустил промах в послематчевой серии пенальти 1/4 финала с Хорватией.

«Фёдор тренировался, делал свою работу наравне с другими, мы с ним общались так же, как и со всеми футболистами, — подсказывали, где улучшить, где добавить. К сожалению, чисто физиологически Смолов оказался не в лучшей форме на момент чемпионата», — приводит слова Черчесова РИА Новости.

Ранее Станислав Черчесов прокомментировал свои действия на домашнем чемпионате мира 2018 года, где национальная команда дошла до 1/4 финала.



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