«Сделаем ставку на Лунёва»: Черчесов об уходе Акинфеева, невызове Чалова и натурализации иностранцев

Решение Игоря Акинфеева завершить выступление за сборную России связано с рекомендациями спортивных врачей. Об этом заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Кроме того, наставник объяснил, почему не вызывает лучшего бомбардира РПЛ Фёдора Чалова на ближайшие матчи со Швецией и Турцией в Лиге наций, и назвал причины, по которым продолжает доверять Антону Заболотному.

— Давно ли вы узнали о желании Акинфеева завершить карьеру в сборной России?

— С Игорем мы встречались накануне, всё обсудили. Вы знаете, он отсутствовал на предыдущем сборе из-за того, что отправился в Германию на обследование. В итоге по рекомендации врачей было принято это решение, колено ведёт себя своенравно, ему требуется отдых. К тому же, Игорю, как капитану, важно сконцентрироваться на выступлениях за клуб. Жизнь идёт, такие решения и события неизбежны.

— Возможна ли такая ситуация, как с Сергеем Игнашевичем, который завершил выступление за команду, но вернулся перед домашним ЧМ?

— Здесь невозможно что-либо прогнозировать. На данный момент ситуация такая, какая есть, её надо принять.

— С уходом Акинфеева, который долгое время был основным вратарём команды, конкуренция за место на последнем рубеже усилится?

— Конкуренция была всегда. Да, Игорь являлся первым номером команды, ведь играл хорошо и не давал поводов усомниться в своей компетентности.

Но сегодня могу сказать, что мы знаем Андрея Лунёва, верим в него, делаем на него ставку. Но всё зависит от него.

— Нет идеи пригласить Акинфеева в Новогорск, чтобы дать возможность попрощаться с командой?

— Наши двери всегда открыты.

«Дзагоев набирает, Миранчук «оживает»

— В прошлом году вы не вызывали Артёма Дзюбу, давая ему возможность освоиться в «Арсенале», теперь в подобной ситуации оказался Александр Головин, перешедший из ЦСКА в «Монако». Однако он получил приглашение.

— Это наш футболист, и он нужен нам на поле. Думаю, ему этот вызов в сборную необходим, как никогда. Да, в «Монако» он лишь осваивается, так что будет полезно дать ему возможность оказаться в своей стихии, почувствовать уверенность.

— Вам не кажется, что Головину сложно в чемпионате Франции, да и французы не могут найти свою игру?

— Не скажу, что Головину тяжело. Что касается тренерского штаба сборной, то он следит не за «Монако», а исключительно за своим футболистом. Видим, что Саша здоров и готов. К тому же, мы отлично знаем его потенциал и способности, так что подметили необходимые моменты.

— Получаете ли вы выкладки по физическому состоянию футболистов из клубов?

— У нас свои данные, мы их сами собираем и получаем самостоятельно. Зачем мне кого-то спрашивать?

— В том числе по Головину?

— По всем.

— На предыдущем сборе в финальном списке вызванных в команду не оказалось Алана Дзагоева и Алексея Миранчука. Объясните, почему сделали на них ставку сегодня?

— Дзагоев готов, набирает обороты с каждым матчем. Посмотрю за ним ещё в игре с «Реалом». Что касается старшего из братьев Миранчук, то он тоже постепенно приходит в форму. Я бы сказал, что Алексей оживает и прибавляет после ЧМ.

— В составе сборной вновь не оказалось талантливой молодёжи. Почему Фёдор Чалов, Николай Рассказов и Александр Максименко не привлекаются к работе с основной командой?

— А кто сказал, что мы когда-то хотели их вызывать? Думаю, вопросы по игрокам молодёжной сборной лучше адресовать тренерам той команды. К примеру, Чалова нет сегодня, как и не было до этого. Всему своё время.

Мне кажется, мы в сборной уже доказали: знаем, что делаем. Поймите, игра в команде и сборной — разные вещи. Этим футболистам ещё предстоит проявить себя. Я был в Нижнем Новгороде на матче молодёжной сборной и, если честно, не увидел там тех, кто реальном может помочь нам сегодня. Пусть это будет посыл им.

— Вы всегда акцентируете внимание на том, что вызываете тех, кто способен помочь команде. Чем полезен сборной России Антон Заболотный? Его игра вызывает массу вопросов.

— Он забил в матче на Кубок России. К тому же, мы делаем команду, а не просто собираем игроков. Антон был с нами на предыдущем сборе, мы довольны. На замену он выходит успешно, в коллективе чувствует себя отлично, вопросов пока не возникало.

— С уходом Самедова, Березуцких, Игнашевича, а теперь ещё и Акинфеева, в команде почти не осталось опытных игроков. Это минус для команды?

— Это шанс для других начать своё восхождение. Создать баланс искусственно очень сложно.

— Поддерживаете ли вы связь с восстановившемся после травмы Александром Кокориным?

— Да, с Сашей мы на связи, хорошо, что он вернулся, начинает набирать. Но давайте не будем торопить события, ему нужно время, чтобы после такой тяжёлой травмы найти себя и свою игру.

— Кто получит капитанскую повязку?

— Как и на предыдущем сборе капитаном команды будет Артём Дзюба.

— Что можете сказать о соперниках?

— Мы посмотрели последние матчи обеих команд. Швеция — обученная и дисциплинированная команда, играющая по схеме 4-4-2, так что матч нас ждёт непростой. Турцию мы знаем лучше, но они не стоят на месте, меняются — анализируем, готовимся.

— Матч с Турцией пройдёт на стадионе «Фишт». Газон в Сочи готов?

— Мониторим ситуацию. На стадионе постелили новое покрытие, на нём уже сыграла местная команда. Уверен, всё будет хорошо к нашему приезду.

— Сам формат Лиги наций вам нравится?

— Я уже говорил, что это хорошая идея. У нас есть планы и чёткие задачи на турнир. Правда, как я уже говорил, попросил игроков не смотреть в регламент, а готовится к каждому конкретному матчу.

— Недавно в прессе появлялись новости, что Антон Вольдемар и Лоренсо Мельгарехо готовы принять российское гражданство. Как вы относитесь к идее дальнейшей натурализация игроков для сборной?

— Мы и прежде не рассматривали подобные ситуации, и сейчас не думаем об этом. Мы никаким образом не влияем на судьбы игроков. Это гражданская позиция футболистов.

— А есть ли шансы у Ари, который получил российский паспорт?

— Следим за ним, шансы у него такие же, как и остальных, так как паспорт не является приоритетным компонентом для вызова в команду.