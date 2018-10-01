Черчесов рассказал о своём отношении к натурализации игроков для сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к натурализации игроков для национальной команды.
Черчесов рассказал о своём отношении к натурализации игроков для сборной России
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

В СМИ появлялась информация, что в российской сборной заинтересованы принять в гражданство России защитника «Ганновера» и молодёжной сборной Германии Вольдемара Антона, а также парагвайского полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.

«Мы и тогда не рассматривали, и сейчас не думаем об этом. На подобные вещи и судьбы игроков мы никаким образом не влияем. Это гражданская позиция футболистов», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Он также оценил шансы на выступление в сборной нападающего «Краснодара» Ари, который недавно получил российский паспорт.

«Следим за ним, шансы у него такие же, как и остальных, ведь паспорт не является приоритетным компонентом для вызова в команду», — добавил Черчесов.

Ранее Станислав Черчесов поделился мнением о ближайших соперниках сборной России по Лиге наций — Швеции и Турции.

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