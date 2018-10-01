Черчесов поделился мнением о ближайших соперниках России в матчах Лиги наций

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о ближайших соперниках команды в играх Лиги наций — сборных Швеции и Турции.
Черчесов поделился мнением о ближайших соперниках России в матчах Лиги наций
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Мы смотрели последние матчи обеих команд. Скандинавский коллектив — обученная, дисциплинированная команда, играющая по схеме 4—4—2, так что матч нас ждёт непростой. Турцию мы знаем лучше, но они не стоят на месте, меняются — анализируем, готовимся», — сообщил Черчесов на пресс-конференции.

Он также рассказал о готовности нового газона на стадионе «Фишт», где пройдёт матч с национальной командой Турции 14 октября.

«Мониторим. На стадионе постелили новое покрытие, там сыграла местная команда, так что уверен, всё будет хорошо к нашему приезду», — сказал главный тренер российской сборной.

Ранее Черчесов сообщил, кто будет капитаном национальной команды в октябрьских матчах национальной команды в рамках Лиги наций со сборными Швеции и Турции.

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