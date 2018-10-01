Гончаренко рассказал о задаче ЦСКА после ухода Акинфеева из сборной России

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал уход вратаря Игоря Акинфеева из сборной России.

«Мы с Игорем говорили на эту тему, мне он о своём решении сказал немного раньше. Как болельщику, мне жаль, что он покидает сборную, но как тренер ЦСКА я понимаю, что это поможет команде», — заявил Гончаренко на пресс-конференции.

Наставник армейского клуба рассказал о задаче ЦСКА после ухода Акинфеева из сборной России.

«Уверен, увидим ещё много ярких игр в его исполнении. Хотя это неверное выражение. Мы должны сделать его игры более спокойными. Советовать ему я ничего не стал, считаю, что просто не имел на это право», — сказал Гончаренко.

Он также поделился мнением насчёт высказывания вратаря о том, что уход из сборной России связан с физическим состоянием, которое требует больше времени на восстановление.

«Позволю себе не согласиться с Игорем. На мой взгляд, и возраст, и физическое состояние у него отличные. Но осуждать его решение я не могу», — заключил Гончаренко.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев высказал своё мнение насчёт того, что мадридский «Реал» поехал на гостевой матч второго тура Лиги чемпионов с армейским клубом без некоторых своих основных игроков — защитников Серхио Рамоса и Марсело, а также полузащитника Гарэта Бэйла.