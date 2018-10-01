Дзагоев прокомментировал приезд «Реала» в Москву без Рамоса, Марсело и Бэйла

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев высказал мнение насчёт того, что мадридский «Реал» поехал на гостевой матч второго тура Лиги чемпионов с армейским клубом без некоторых своих основных игроков — защитников Серхио Рамоса и Марсело, а также полузащитника Гарэта Бэйла.

«Реал» — большой клуб, в таких командах игроков всегда на два состава. Не думаю, что нам от этого каким-то образом станет легче. У них много достойных исполнителей, они качественно заменят тех, кто останется в Мадриде», — сказал Дзагоев на пресс-конференции.

«Провёл три игры, пока не играл полные 90 минут, но потихоньку прибавляю. Надеюсь, в скором времени смогу работать в полную силу», — заявил Дзагоев.

Матч второго тура Лиги чемпионов ЦСКА — «Реал» состоится 2 октября на стадионе «Лужники».

Ранее защитник ЦСКА Никита Чернов рассказал о задачах команды.