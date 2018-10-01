Защитник ЦСКА Чернов рассказал о задачах команды

Защитник ЦСКА Никита Чернов в беседе с «Известиями» рассказал о задачах команды.

По словам футболиста, в связи с глобальной перестройкой состава ожиданий от сезона не убавилось.

«У нас та же задача, что и обычно, — занимать место как можно выше. Все, кто сейчас выступает за ЦСКА, прекрасно знают историю клуба. Знаю, что в последнее время команда занимает только первое или второе место. И мы тоже хотим этого», — сказал Чернов.

Как отметил спортсмен, с каждым туром команда действует всё лучше и лучше. Чернов выразил уверенность, что дальше ЦСКА станет ещё сильнее.

Ранее экс-вратарь сборной СССР, бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в беседе с НСН оценил отстранение Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от занятий с основной командой «Спартака».