Экс-вратарь сборной СССР оценил отстранение Глушакова и Ещенко

Экс-вратарь сборной СССР, бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в беседе с НСН оценил отстранение Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от занятий с основной командой «Спартака».

Как полагает эксперт, футболистов неправильно поняли и применять к ним санкции не стоило.

По словам Кавазашвили, и Глушаков, и остальные относятся к главному тренеру Массимо Каррере достаточно хорошо.

«Потому что, когда Каррере задают вопрос при плохой игре спартаковских футболистов, он всегда защищает футболистов», — отметил Кавазашвили.

Ранее Глушаков прокомментировал информацию о своём отстранении от тренировок.

Также экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с ФАН отреагировал на случившееся.