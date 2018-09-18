Экс-вратарь сборной СССР оценил отстранение Глушакова и Ещенко
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Как полагает эксперт, футболистов неправильно поняли и применять к ним санкции не стоило.
По словам Кавазашвили, и Глушаков, и остальные относятся к главному тренеру Массимо Каррере достаточно хорошо.
«Потому что, когда Каррере задают вопрос при плохой игре спартаковских футболистов, он всегда защищает футболистов», — отметил Кавазашвили.
Ранее Глушаков прокомментировал информацию о своём отстранении от тренировок.
Также экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с ФАН отреагировал на случившееся.