Глушаков прокомментировал информацию о своём отстранении от тренировок с основным составом «Спартака»

Капитан и полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию о своём отстранении от тренировок с основной командой.

«Это цирк. Цирк», — приводит слова Глушакова РИА Новости.

Глушаков и его партнёр по «Спартаку» Андрей Ещенко положительно оценили стихотворение актёра Дмитрия Назарова с критикой наставника красно-белых Массимо Карреры. Позже оба игрока были отстранены от занятий с основной командой.

Ранее Евгений Ловчев назвал глупостью решение Карреры отстранить Глушакова и Ещенко.