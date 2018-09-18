Глушаков прокомментировал информацию о своём отстранении от тренировок с основным составом «Спартака»

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Капитан и полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию о своём отстранении от тренировок с основной командой.
Глушаков прокомментировал информацию о своём отстранении от тренировок с основным составом «Спартака»
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Это цирк. Цирк», — приводит слова Глушакова РИА Новости.

Глушаков и его партнёр по «Спартаку» Андрей Ещенко положительно оценили стихотворение актёра Дмитрия Назарова с критикой наставника красно-белых Массимо Карреры. Позже оба игрока были отстранены от занятий с основной командой.

Ранее Евгений Ловчев назвал глупостью решение Карреры отстранить Глушакова и Ещенко.

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