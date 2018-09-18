Глушаков и Ещенко оценили стихотворение актёра Назарова с критикой Карреры

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Футболисты московского «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко положительно оценили стихотворение актёра Дмитрия Назарова с критикой наставника красно-белых Массимо Карреры.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Instagram-аккаунты игроков.

Назаров выложил видео в котором негативно высказался о работе Карреры после домашней игры с грозненским «Ахматом».

После этого полузащитник и защитник команды поставили в социальной сети отметки «нравится» под записями с критикой итальянского специалиста.

Матч «Спартаком» и «Ахматом» завершился со счётом 1:2 в пользу грозненского коллектива.

Ранее Кадыров заявил, что для «Ахмата» нет авторитетов.

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