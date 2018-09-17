Кадыров: для «Ахмата» нет авторитетов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что футболисты грозненского «Ахмата» выходят на любой матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с мыслями о победе независимо от соперника.

16 сентября «Ахмат» на выезде обыграл московский «Спартак» со счётом 2:1.

«На любую игру наши футболисты выходят с установкой только на победу. «Спартак» традиционно является топовой командой в чемпионате России, но для «Ахмата» авторитетов нет», — приводит слова Кадырова «Газета.Ru» со ссылкой на его Telegram-канал.

Глава Чечни отметил ценность победы в выездном матче и проявленный характер игроков «Ахмата». Он также заявил, что грозненцы владели преимуществом в матче со «Спартаком» и заслуженно одержали победу.

«С первых минут матча «Ахмат» полностью взял под свой контроль ход игры и до финального свистка доминировал на поле. Победа нашей команды была более чем заслуженной», — заключил Кадыров.

Ранее главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал победу своих подопечных над московским «Спартаком» в матче седьмого тура РПЛ.