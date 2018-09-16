Рахимов признался, что «Ахмат» поменял схему игры перед матчем со «Спартаком»
- РИА Новости
«Победа всегда оставляет хорошие эмоции. Мы поменяли схему игры. Мы понимали, в каких ситуациях у соперника будут возникать сложности. В концовке первого тайма у нас было минут 15 неточной игры, было много брака. После выхода на второй тайм произошло то же самое. Хорошо, что вернулись в игру и неплохо играли дальше», — приводит слова Рахимова Sport24.
«Ахмат» одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1.
Ранее Массимо Каррера заявил, что игроки «Спартака» вышли на матч с «Ахматом» без спортивной злости.