Рахимов признался, что «Ахмат» поменял схему игры перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал победу своих подопечных над московским «Спартаком» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Победа всегда оставляет хорошие эмоции. Мы поменяли схему игры. Мы понимали, в каких ситуациях у соперника будут возникать сложности. В концовке первого тайма у нас было минут 15 неточной игры, было много брака. После выхода на второй тайм произошло то же самое. Хорошо, что вернулись в игру и неплохо играли дальше», — приводит слова Рахимова Sport24.

«Ахмат» одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1.

Ранее Массимо Каррера заявил, что игроки «Спартака» вышли на матч с «Ахматом» без спортивной злости.