Каррера заявил, что игроки «Спартака» вышли на матч с «Ахматом» без спортивной злости

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение команды от грозненского «Ахмата» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Да, нам сложно забивать, но чаще всего это заслуга соперника. Мы знали, что будет сложно. В первом тайме мы вышли на поле без злости. Думаю, что это сыграло большую разницу», — приводит слова Карреры Sport24.

Он отметил, что отсутствие у команды яркой игры не является следствием перемен в игровой системе.

«Такие проблемы могут возникнуть у любой команды. Мы понимаем, что вряд ли у нас будет много моментов, в таком случае для нас важна реализация. Важно забивать каждый момент, который мы имеем», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Ахмату» в матче седьмого тура РПЛ.