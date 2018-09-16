Каррера заявил, что игроки «Спартака» вышли на матч с «Ахматом» без спортивной злости
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- globallookpress.com
«Да, нам сложно забивать, но чаще всего это заслуга соперника. Мы знали, что будет сложно. В первом тайме мы вышли на поле без злости. Думаю, что это сыграло большую разницу», — приводит слова Карреры Sport24.
Он отметил, что отсутствие у команды яркой игры не является следствием перемен в игровой системе.
«Такие проблемы могут возникнуть у любой команды. Мы понимаем, что вряд ли у нас будет много моментов, в таком случае для нас важна реализация. Важно забивать каждый момент, который мы имеем», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Ахмату» в матче седьмого тура РПЛ.