Ловчев назвал глупостью решение Карреры отстранить Глушакова и Ещенко

Известный футбольный эксперт, бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал отстранение Андрея Ещенко и Дениса Глушакова от тренировок с основной командой после лайка поста актёра Дмитрия Назарова с критикой в стихотворной форме тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Думаю, что это глупость Карреры, взрослый человек должен быть мудрее. Если бы он мудро отнёсся, то вызвал бы их, поговорил, спросил: что, ребята, происходит? А он взял людей от команды и отстранил, в дубль сослал. Они что, станут послушнее или бояться больше будут? В «Спартаке» никогда не строили команды на страхе. Для меня это глупость немудрого человека», — приводит слова Ловчева Sport24.

Он также высказал мнение, что Каррера принял такое решение не самостоятельно, а согласовал его с Наилем Измайловым и Сергеем Радионовым.

«В чем игроки перед ним виноваты? Это видео, наверное, лайкнули миллионы болельщиков. Ну давай, откажись от них. Есть один факт — надо доказывать результатом. Дима Назаров, с которым я дружу, записал стихи. Сделай так, чтобы через какое-то время Дима Назаров сказал, что ошибся», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко положительно оценили стихотворение актёра Дмитрия Назарова с критикой наставника красно-белых Массимо Карреры. Позже оба игрока были отстранены от занятий с основной командой.