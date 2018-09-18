Ловчев назвал глупостью решение Карреры отстранить Глушакова и Ещенко

Короткая ссылка
Известный футбольный эксперт, бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал отстранение Андрея Ещенко и Дениса Глушакова от тренировок с основной командой после лайка поста актёра Дмитрия Назарова с критикой в стихотворной форме тренера красно-белых Массимо Карреры.
Ловчев назвал глупостью решение Карреры отстранить Глушакова и Ещенко
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Думаю, что это глупость Карреры, взрослый человек должен быть мудрее. Если бы он мудро отнёсся, то вызвал бы их, поговорил, спросил: что, ребята, происходит? А он взял людей от команды и отстранил, в дубль сослал. Они что, станут послушнее или бояться больше будут? В «Спартаке» никогда не строили команды на страхе. Для меня это глупость немудрого человека», — приводит слова Ловчева Sport24.

Он также высказал мнение, что Каррера принял такое решение не самостоятельно, а согласовал его с Наилем Измайловым и Сергеем Радионовым.

«В чем игроки перед ним виноваты? Это видео, наверное, лайкнули миллионы болельщиков. Ну давай, откажись от них. Есть один факт — надо доказывать результатом. Дима Назаров, с которым я дружу, записал стихи. Сделай так, чтобы через какое-то время Дима Назаров сказал, что ошибся», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко положительно оценили стихотворение актёра Дмитрия Назарова с критикой наставника красно-белых Массимо Карреры. Позже оба игрока были отстранены от занятий с основной командой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить