Бушманов рассказал о первом матче Акинфеева

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Евгений Бушманов в беседе с RT прокомментировал решение Игоря Акинфеева закончить карьеру в сборной России и рассказал о его дебютном матче в Самаре против команды «Крылья Советов».

«Уже сейчас можно говорить о том, что Акинфеев — легенда нашего футбола. Я помню, как он начинал в матче против Самары, я как раз тогда играл за Самару, за «Крылья». Матч действительно тогда запомнился, потому что мы всё время атаковали и имели большое преимущество в принципе по ходу матча. Было достаточно много моментов у нас, но Игорь там потащил вообще всё, что можно, и пенальти ещё поймал. В итоге мы проиграли, по-моему, 2:0. Очень яркий был дебют у Акинфеева, его тогда ещё никто не знал — 16-летний парень встал в ворота и сыграл потрясающе. Уже в тот год было понятно, что появился очень сильный, неординарный вратарь», — сказал он.

Бушманов также добавил, что место Игоря Акинфеева в сборной России может занять Андрей Лунёв.

«Естественно, когда уходит вратарь, который на протяжении долгого времени занимал пост №1, конкуренция может появиться. Но у нас есть Андрей Лунёв, который может занять его место», — заключил он.

Ранее вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о причинах завершения карьеры в сборной России по футболу.