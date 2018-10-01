Акинфеев назвал причины завершения карьеры в сборной России по футболу

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о причинах завершения карьеры в сборной России по футболу.

«С каждым годом становится всё труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учётом былых травм всё больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень чётко осознал, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб — ЦСКА», — приводит слова Акинфеева пресс-служба армейского команды.

Он выразил уверенность в молодых игроках, которые ярко себя проявили, в том числе и на чемпионате мира 2018 года в России. Также Акинфеев поблагодарил всех тренеров, партнёров по команде, персонал и болельщиков сборной России.

Ранее Игорь Акинфеев, объявивший о завершении карьеры в сборной России, поделился впечатлениями от домашнего чемпионата мира 2018 года.