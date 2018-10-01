Экс-тренер Акинфеева: вратарские рекорды переписаны на его имя

Бывший тренер вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева Вячеслав Чанов в беседе с RT прокомментировал его решение завершить карьеру в сборной России.

«Сейчас у нас действительно стала появляться хорошая линия молодых вратарей. А самое главное то, что стали обращать внимание на такую должность, как тренер, и вратари, здесь прежде всего произошло усиление», — отметил он.

По словам Чанова, Игорь Акинфеев высоко поднял планку для преемников.

«Планка очень высокая. Если мы возьмём историю, то сейчас вратарские рекорды переписаны на имя Акинфеева. Поэтому есть Яшин, есть Акинфеев, есть Дасаев, Чанов. Поэтому я считаю, что даже не надо говорить о том, сколько матчей сыграно, сколько на ноль — рекорды есть вратарские, они все отслеживаются», — сказал Чанов.

Ранее стало известно, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев завершил карьеру в составе сборной России.