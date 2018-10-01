Экс-тренер Акинфеева: вратарские рекорды переписаны на его имя

Короткая ссылка
Оксана Соломатина
Бывший тренер вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева Вячеслав Чанов в беседе с RT прокомментировал его решение завершить карьеру в сборной России.
Экс-тренер Акинфеева: вратарские рекорды переписаны на его имя
  • © Frank Hoermann
  • globallookpress.com

«Сейчас у нас действительно стала появляться хорошая линия молодых вратарей. А самое главное то, что стали обращать внимание на такую должность, как тренер, и вратари, здесь прежде всего произошло усиление», — отметил он.

По словам Чанова, Игорь Акинфеев высоко поднял планку для преемников.

«Планка очень высокая. Если мы возьмём историю, то сейчас вратарские рекорды переписаны на имя Акинфеева. Поэтому есть Яшин, есть Акинфеев, есть Дасаев, Чанов. Поэтому я считаю, что даже не надо говорить о том, сколько матчей сыграно, сколько на ноль — рекорды есть вратарские, они все отслеживаются», — сказал Чанов.

Ранее стало известно, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев завершил карьеру в составе сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить