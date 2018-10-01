Головин и Дзагоев вызваны в состав сборной России по футболу на октябрьские матчи Лиги наций
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В список из 25 футболистов вошли полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек ЦСКА Алан Дзагоев, которые пропустили сентябрьский сбор из-за травм. Полностью состав, опубликованный на сайте Российского футбольного союза, выглядит следующим образом:
— вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунёв («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»);
— защитники: Фёдор Кудряшов, Егор Сорокин (оба — «Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА);
— полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»);
— нападающие: Артём Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).
Россия сыграет со сборной Швеции 11 октября в Калининграде, а с командой Турции — 14 октября в Сочи.
Сбор национальной команды начнётся в Новогорске 8 октября.
Ранее сообщалось, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев завершил карьеру в составе сборной России.