Головин и Дзагоев вызваны в состав сборной России по футболу на октябрьские матчи Лиги наций

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Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал список игроков, вызванных на домашние матчи Лиги наций с национальными командами Швеции и Турции.
Головин и Дзагоев вызваны в состав сборной России по футболу на октябрьские матчи Лиги наций
  • © Mutsu Kawamori
  • globallookpress.com

В список из 25 футболистов вошли полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек ЦСКА Алан Дзагоев, которые пропустили сентябрьский сбор из-за травм. Полностью состав, опубликованный на сайте Российского футбольного союза, выглядит следующим образом:

— вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунёв («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»);

— защитники: Фёдор Кудряшов, Егор Сорокин (оба — «Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА);

— полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»);

— нападающие: Артём Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).

Россия сыграет со сборной Швеции 11 октября в Калининграде, а с командой Турции — 14 октября в Сочи.

Сбор национальной команды начнётся в Новогорске 8 октября.

Ранее сообщалось, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев завершил карьеру в составе сборной России.

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