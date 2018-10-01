Газзаев прокомментировал заявление Акинфеева об уходе из сборной России

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в беседе с kp.ru прокомментировал заявление вратаря Игоря Акинфеева об уходе из национальной команды.

Как отметил Газзаев, потеря сильного и уверенного игрока, тем более Акинфеева, всегда нежелательна.

«Хочется, чтобы он продолжал свою карьеру», — сказал специалист.

По его словам, Акинфеев выступлением в сборной и в составе своего клуба подтвердил настоящий патриотизм и высочайшую самоотдачу.

«Очень жаль, что он заканчивает. Но раз он принял такое решение, то, наверное, это решение обдуманное, взвешенное и очень ответственное. Тем более Игорь Акинфеев всегда был ответственным человеком», — подчеркнул Газзаев.

Он выразил надежду, что у Акинфеева в национальной команде будет достойная замена.

Ранее Акинфеев назвал причины завершения карьеры в сборной России по футболу.