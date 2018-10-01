Газзаев прокомментировал заявление Акинфеева об уходе из сборной России
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Как отметил Газзаев, потеря сильного и уверенного игрока, тем более Акинфеева, всегда нежелательна.
«Хочется, чтобы он продолжал свою карьеру», — сказал специалист.
По его словам, Акинфеев выступлением в сборной и в составе своего клуба подтвердил настоящий патриотизм и высочайшую самоотдачу.
«Очень жаль, что он заканчивает. Но раз он принял такое решение, то, наверное, это решение обдуманное, взвешенное и очень ответственное. Тем более Игорь Акинфеев всегда был ответственным человеком», — подчеркнул Газзаев.
Он выразил надежду, что у Акинфеева в национальной команде будет достойная замена.
Ранее Акинфеев назвал причины завершения карьеры в сборной России по футболу.