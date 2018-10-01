Черчесов об уходе Акинфеева из сборной: такие решения и события неизбежны

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал завершение вратарём Игорем Акинфеевым карьеры в национальной команде.

«С Игорем мы встречались накануне, всё обсудили. Он отсутствовал на предыдущем сборе из-за того, что отправился в Германию на обследование. В итоге по рекомендации врачей было принято это решение, колено так себе себя ведёт, требует отдыха. К тому же ему как капитану важно сконцентрироваться на выступлениях за клуб. Жизнь идёт, такие решения и события неизбежны», — заявил Черчесов.

Он отметил, что уход Акинфеева из национальной команды необходимо принять. Наставник сборной России также рассказал, на кого теперь рассчитывает тренерский штаб в воротах национальной команды.

«Конкуренция была всегда. Но сегодня могу сказать, что мы знаем Андрея Лунёва, верим в него, делаем на него ставку. Но всё зависит от него», — сказал Черчесов.

Он добавил, что всегда готов принять Акинфеева в расположении сборной России.

Ранее вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев завершил карьеру в составе сборной России.