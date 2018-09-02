Черчесов заявил, что не совершал ошибок на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал свои действия на домашнем чемпионате мира 2018 года, где национальная команда дошла до 1/4 финала.

«Ошибок тренерский штаб вообще не делал, потому что это первый чемпионат мира. Были недочёты. Если в следующий раз на чемпионате мира мы повторим какие-то вещи, которые не учли сейчас, — тогда это будет ошибка», — приводит слова Черчесова РИА Новости.

Он отметил, что сборная России не сделала всё абсолютно правильно, раз не дошла до финала домашнего ЧМ. Добившись определённого результата, необходимо думать о его улучшении на следующих турнирах.

Ранее Черчесов заявил, что не считает подвигом выступление сборной России на ЧМ-2018.