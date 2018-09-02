Черчесов не считает подвигом выступление сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не считает подвигом выход национальной команды в 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года.

Россия впервые в своей новейшей истории вышла из группы в плей-офф, где дошла до четвертьфинала, уступив в серии пенальти финалисту ЧМ, сборной Хорватии.

«Никакого подвига в случившемся нет, подвиги всё же совершаются в других местах, не в спорте», — цитирует Черчесова РИА Новости.

Он также сказал, что успешное выступление на ЧМ-2018 стало возможным только благодаря хорошо выполненной работе на тренировках и играх.

«Что особенного мы сделали? Ничего. Впятером не играли против одиннадцати — выходили на то же поле тем же количеством игроков. Но для того, чтобы отыграть чемпионат мира так, как мы его отыграли, все очень много работали», — заключил Черчесов.

Ранее Станислав Черчесов сравнил свои ощущения перед матчем Лиги наций со сборной Турции и контрольной встречей двухгодичной давности.