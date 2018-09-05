Футболист Сорокин поделился впечатлениями от своего первого вызова в сборную России

Защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин поделился впечатлениями от своего первого вызова в сборную России.

«Я очень рад вызову, спасибо тренерскому штабу, что смотрит, наблюдает. Буду стараться выполнять все требования и проявлять себя», — цитирует Сорокина РИА Новости.

Он также отметил, что его хорошо приняли в национальной команде, и добавил, что необходимо ознакомиться с требованиями, выдвигаемыми в сборной.

«Голова не кружится. Это первый вызов — надо очень много работать, чтобы постоянно вызываться», — заключил Сорокин.

Ранее сообщалось, что футболист «Рубина» Егор Сорокин вызван в сборную России вместо травмированного Ильи Кутепова.