Лучший бомбардир, самый эффективный вратарь и «джокер» «Краснодара»: главные молодые открытия нового сезона РПЛ

В новом сезоне РПЛ ярко проявили себя сразу несколько молодых российских футболистов. Например, в центральном матче шестого тура между «Зенитом» и «Спартаком» в стартовый состав красно-белых попали трое 20-летних игроков. RT представляет список из десяти спортсменов, которые могут помочь отечественной сборной в ближайшее время.

Александр Максименко (20 лет, «Спартак», 6 матчей, 1 пропущенный мяч)

Пожалуй, главным открытием в составе «Спартака» стал 20-летний вратарь Александр Максименко. Уроженец Ростова-на-Дону занял место на последнем рубеже красно-белых после травмы Александра Селихова. При этом Массимо Каррера сделал выбор в пользу молодого голкипера, а не его опытного конкурента Артёма Реброва.

В шести турах нового сезона РПЛ Максименко пропустил лишь один мяч. Правда, получился он крайне курьёзным. Владимир Рыков огорчил «Спартак» ударом со своей половины поля. Плюс Александр совершил результативную ошибку в матче Лиги чемпионов с ПАОК. Остаётся надеяться, что эти помарки не повлияют на карьеру талантливого вратаря.

Александр Максименко

РИА Новости

© Алексей Даничев

Николай Рассказов (20 лет, «Спартак», 3 матча)

В новом сезоне в составе «Спартака» заиграли сразу трое воспитанников клубной академии 1998 года рождения. Один из них — правый защитник Николай Рассказов. Он дебютировал в Премьер-лиге в матче с «Анжи», а ближе к концу августа вовсе вытеснил из основного состава красно-белых опытнейшего Андрея Ещенко.

Каррера не побоялся выпустить молодого защитника с первых минут в важнейших матчах с «Динамо» и «Зенитом», и Рассказов его не подвёл. В особенности это касается дерби в Санкт-Петербурге. Многие болельщики опасались, что Николай в игре подобного накала просто не справится с давлением, но 20-летний футболист на глазах 60 тысяч зрителей провёл практически безошибочный матч.

Александр Ломовицкий (20 лет, «Спартак», 2 матча)

Наконец, третий футболист 1998 года рождения, которого Каррера активно наигрывает в стартовом составе, — полузащитник Александр Ломовицкий. Его талант главный тренер отметил ещё на летних сборах. Тогда итальянец заявил, что у москвича есть все шансы попасть в основу «Спартака».

В итоге матч первого тура РПЛ с «Оренбургом» Ломовицкий начал с первых минут. Сыграл Александр и в Салониках с ПАОК. Наконец, талантливый футболист вернулся в состав в Санкт-Петербурге и, как и Рассказов, действовал весьма полезно и надёжно.

При этом Александр вполне может заменить ушедшего в «Севилью» Квинси Промеса на левом фланге, хотя способен сыграть на обоих краях. Так, игру в Питере Ломовицкий начинал справа, а закончил слева.

Александр Ломовицкий

РИА Новости

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Дмитрий Скопинцев (21 год, «Ростов», 6 матчей, 2 голевые передачи)

Карьера Скопинцева развивалась весьма стремительно. Уже в 18 лет игру талантливого защитника отметили в немецком «РБ Лейпциге» и выкупили права на футболиста у «Зенита» за €600 тыс. (по данным Transfermarkt). В итоге легионером Дмитрий пробыл недолго и, проведя сезон в аренде в австрийском «Лиферинге», подписал контракт с «Ростовом».

В основе команды Скопинцев утвердился во второй половине прошлого сезона, а в этом продолжает прогрессировать под руководством Валерия Карпина. В шести первых играх РПЛ левый защитник неизменно попадал в стартовый состав и отдал две результативные передачи. Во многом уверенные действия Скопинцева вынудили покинуть команду куда более опытного Евгения Макеева.

Магомед-Шапи Сулейманов (18 лет, «Краснодар», 2 матча, 2 гола)

О Магомеде-Шапи Сулейманове болельщики «Краснодара» узнали ещё на старте прошлого сезона. Тогда 17-летний юноша в компенсированное арбитром время забил победный мяч в ворота датского «Люнгбю» и стал самым молодым автором гола в составе российской команды в еврокубках.

Несмотря на яркое начало, в прошлом сезоне форвард всё же чаще играл в молодёжном первенстве. Нынешний же сезон Сулейманов начал в ФНЛ в составе «Краснодара-2». Однако продажа Фёдора Смолова в «Локомотив» стала для талантливого футболиста возможностью проявить себя в основе.

В матче пятого тура РПЛ с «Оренбургом» Магомед-Шапи появился на поле за 25 минут до конца и успел точным ударом спасти команду от поражения. В игре следующего тура с «Локомотивом» ситуация повторилась, только на этот раз Сулейманов принёс южанам победу над действующим чемпионом.

Также в составе «Краснодара» необходимо отметить другого молодого нападающего — 19-летнего Ивана Игнатьева, который принял участие в пяти матчах текущего сезона РПЛ, но забитыми мячами пока не отметился.

Фёдор Чалов (20 лет, ЦСКА, 6 матчей, 5 голов)

Чалов начал сезон просто великолепно. Фёдор успел приучить болельщиков к тому, что забивает только весной, но на этот раз сухая серия нападающего составила лишь три матча. Затем он по разу огорчил «Арсенал» и «Рубин» и оформил хет-трик в матче с «Уралом», второй в карьере.

В первых турах Чалову непросто было в одиночестве сражаться с защитниками соперника, но приход более опытного Абеля Эрнандеса буквально развязал форварду руки, и голы пришли к нему моментально.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратил на Фёдора внимание ещё в мае, включив нападающего в расширенный состав национальной команды на домашний чемпионат мира. Пусть в итоговую заявку футболист не попал, но, хочется верить, у него всё впереди. Настолько результативных молодых отечественных форвардов в России не появлялось со времён Дмитрия Сычёва и Александра Кержакова.

Иван Обляков (20 лет, «Уфа»/ЦСКА, 6 матчей, 1 голевая передача)

Покупка Облякова стала последним летним трансфером ЦСКА, и Виктор Гончаренко наверняка остался очень доволен этим приобретением, ведь наставник армейцев прекрасно знаком с возможностями талантливого полузащитника.

Уроженец небольшой деревни Вындин Остров в Ленинградской области оказался не нужен родному «Зениту», и в 2016-м контракт с ним подписала «Уфа», которую как раз возглавил Гончаренко.

Белорусский специалист с самого начала доверял молодому футболисту. В Премьер-лиге Обляков дебютировал спустя пару недель после 18-го дня рождения. С тех пор Иван добился серьёзного прогресса и в новом сезоне стал настоящим лидером команды. Во многом благодаря игре полузащитника «Уфа» добралась до раунда плей-офф Лиги Европы.

За ЦСКА же Обляков дебютировал уже на следующий день после перехода в стан красно-синих. Работоспособный, крепко стоящий на ногах и умеющий отдать обостряющую передачу Иван может стать отличной заменой Александру Головину.

Иван Обляков

РИА Новости

© Александр Вильф

Егор Сорокин (22 года, «Рубин», 6 матчей, 1 гол)

Для молодого защитника попасть к Курбану Бердыеву — настоящая удача. Егор Сорокин оказался в «Рубине» ещё в 2014-м, но довольствовался путешествиями по арендам. И лишь с приходом Бердыева его начали привлекать к основе. В результате в концовке прошлого сезона Сорокин был уже ключевым футболистом команды.

На старте нового 22-летний игрок поначалу оказался на скамейке запасных, но быстро выиграл конкуренцию у хорвата Филипа Уремовича. А в последнем матче с «Ростовом» Егор отметился голом. Мало того, на Сорокина впервые обратили внимание в сборной. Футболиста вызвали в национальную команду вместо получившего травму Ильи Кутепова.

К слову, регулярно играет в «Рубине» и опорный полузащитник Игорь Коновалов, сверстник Сорокина, приобретённый в феврале у прекратившей существование «Кубани».

Андреа Чуканов (22 года, «Оренбург», 6 матчей, 2 гола)

В декабре Чуканову исполнится уже 23 года, но нынешний сезон для него дебютный в РПЛ. И в Премьер-лиге форвард стартовал максимально ярко, как и его «Оренбург». В пяти из шести матчей Андреа выходил на замену и забил два красивейших мяча в ворота «Локомотива» и «Анжи».

Особенно принципиально для Чуканова было поразить ворота железнодорожников, ведь он — воспитанник академии красно-зелёных. Однако в родном клубе Андреа довольствовался играми в молодёжном первенстве и не побоялся отправиться за настоящим мужским футболом в ФНЛ. Многие молодые игроки после этого теряются, но только не Чуканов. Спустя несколько лет он всё-таки дебютировал в РПЛ заметно возмужавшим и окрепшим.

Никита Чернов (22 года, ЦСКА, 6 матчей)

Чернов — единственный футболист из нашего списка, успевший дебютировать в составе сборной России. Причём в футболке национальной команды защитник вышел на поле раньше, чем сыграл первый матч в РПЛ. Закрепиться в ЦСКА при Сергее Игнашевиче и братьях Березуцких у молодого футболиста не было ни единого шанса.

Поэтому Никита набирался опыта в «Балтике», «Енисее» и «Урале». Летом Чернов вернулся из очередной аренды, а ветераны армейцев как раз завершили карьеру. Чернову представился уникальный шанс пробиться в основу родной команды, и он им воспользовался. 22-летний футболист начинал в стартовом составе все игры ЦСКА в новом сезоне, кроме матча последнего тура с «Уралом».