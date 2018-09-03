Победный гол Сулейманова, хет-трик Чалова и сюрпризы в дерби двух столиц: чем запомнился шестой тур РПЛ

«Зенит» и «Спартак» в центральном матче шестого тура РПЛ разошлись миром, не забив ни одного мяча. При этом красно-белые из-за серьёзной травмы потеряли Самуэля Жиго. «Краснодар» вырвал победу в матче с «Локомотивом» благодаря голу Магомед-Шапи Сулейманова на 93-й минуте. Хет-трик Фёдора Чалова помог ЦСКА разгромить «Урал». А Игорь Ледяхов попросил освободить его от должности главного тренера «Ахмата» по собственному желанию. Главные события шестого тура чемпионата России по футболу — в материале RT.

40 тысяч болельщиков и первая ничья «Ростова»

6-й тур РПЛ открылся матчем с участием одного из лидеров первенства. На старте турнира «Ростов» сенсационно одержал четыре победы при одном поражении и по количеству набранных очков уступал лишь «Зениту» и «Спартаку». В связи с этим неудивительно, что поддержать свою команду на стадион пришли 40 тысяч болельщиков. «Рубин» же начал сезон менее удачно и перед выездом в Ростов-на-Дону делил с «Динамо» и ЦСКА восьмое место в турнирной таблице.

В первом тайме увереннее смотрелись подопечные Валерия Карпина. Отличный шанс отличиться имел Алексей Ионов, который дважды за одну атаку пробил по воротам казанцев, но голкипер Иван Коновалов совершил чудо. Сначала он парировал удар с лёта, а спустя секунду справился с добиванием.

Но, несмотря на вдохновенную игру Коновалова, «Ростов» всё же смог открыть счёт, хотя сделал это лишь с 11-метровой отметки. Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов в падении пытался остановить прострел вдоль ворот, но вместо этого коснулся мяча рукой. Арбитр встречи Алексей Еськов не задумываясь указал на точку, а всё тот же Ионов уверенно развёл снаряд и вратаря по разным углам.

Но одержать свою пятую победу ростовчанам не удалось. Казанцы напомнили, что одним из их главных козырей является исполнение стандартов, при этом сам гол получился довольно курьёзным. Егор Сорокин откликнулся на подачу Игоря Коновалова, но мяч после удара головой попал в руку Сергея Паршивлюка и отскочил в перекладину. Суматоха продолжалась ещё несколько секунд, но Еськов справедливо решил, что снаряд пересёк линию ворот, и указал на центр.

Проблемы «Анжи» и спасение от Корниленко

На «Самара Арене» встречались два главных аутсайдера РПЛ. После пяти стартовых туров «Крылья Советов» и «Анжи» занимали две последние строчки в турнирной таблице, имея на двоих семь набранных очков.

Гости, имеющие серьёзные финансовые проблемы, в очередной раз сосредоточились на защите, и до определённого момента это получалось у команды вполне успешно. Махачкалинцы заперлись на своей половине поля, а подопечные Андрея Тихонова долго не могли прорваться сквозь массивные оборонительные редуты соперника.

Казалось, что встреча завершится вничью, но на 70-й минуте на поле появился 35-летний форвард волжан Сергей Корниленко, которому было суждено стать главным героем встречи. Сначала он мощным ударом из пределов штрафной послал мяч в сетку ворот с внешней стороны, а после подачи углового пробил в нужном направлении. Белорус откликнулся на навес в исполнении арендованного у «Локомотива» Виталия Денисова и принёс своей команде вторую победу в РПЛ.

В оставшееся время коллектив Магомеда Адиева бросился в атаку, в надежде отыграться, но удар Константина Савичева из-за пределов штрафной парировал Сергей Рыжиков. К слову для 37-летнего голкипера этот матч стал дебютным в составе «Крыльев Советов».

Хет-трик Чалова и травмы ЦСКА

ЦСКА закрыл трансферную кампанию покупкой двух легионеров и Ивана Облякова из «Уфы» и на следующий день принимал у себя дома «Урал». Хотя армейцы остро нуждались в усилении, обыгрывать аутсайдеров РПЛ команде удаётся даже без новичков. Матч с екатеринбуржцами это только подтвердил.

Главным героем встречи стал Фёдор Чалов. Он вернулся в стартовый состав благодаря двум мячам, забитым после выхода на замену, и полностью оправдал доверие Виктора Гончаренко. 20-летний форвард стал автором хет-трика в ворота гостей. Уже на 13-й минуте он подправил мяч головой после удара Дмитрия Ефремова. По истечении получаса Чалов разыграл успешную комбинацию с ещё одним молодым дарованием ЦСКА Ильзатом Ахметовым. А за пять минут до финального свистка форвард забил и третий мяч — помог прессинг Марио Фернандеса.

Это был не последний гол в ворота Ярослава Годзюра — вскоре провалом в обороне гостей воспользовался Кристиян Бистрович. Однако радость хорвата была недолгой. Он тут же подвернул голеностоп и был вынужден оставить команду в меньшинстве, так как все замены к тому времени уже были исчерпаны. Одна из была потрачена на Хёрдура Магнуссона, который тоже получил травму ещё в первом тайме.

У «Урала» была возможность отыграть хотя бы один мяч — после перерыва Петрюс Бумаль получил право на пенальти, но попал в штангу. Подопечные Дмитрия Парфёнова потерпели четвёртое поражение в шести турах и опустились в подвал турнирной таблицы. ЦСКА же поднялся в первую шестёрку.

Сулейманов обыграл чемпионов страны

«Локомотив» начал исправлять своё бедственное положение, в которое угодил на старте сезона, и одержал две победы в последних двух турах. Закрепить результат действующие чемпионы страны намеревались в выездном матче с «Краснодаром», которому тоже не удаётся всегда показывать те результаты, которых ждут болельщики. Также этот матч должен был стать первым для Фёдора Смолова против бывшей команды

В первом тайме команды обменялись голами — Мануэл Фернандеш реализовал пенальти, заработанный Гжегожем Крыховяком, на что хозяева поля тут же ответили точным ударом Вандерсона. Смолов отличиться не сумел — в начале второго тайма он покинул поле из-за травмы.

Весь матч «Краснодар» продолжал владеть инициативой и в итоге добился победы. Команду вновь выручил воспитанник академии Магомед-Шапи Сулейманов. Нападающий вышел на замену и в компенсированное время отправил мяч между ног Маринато Гилерме, который теперь отправится в расположение сборной России в расстроенных чувствах. В прошлом туре 18-летний форвард спас «Краснодар» от поражения в Оренбурге, а теперь принёс команде три очка в противостоянии с действующим чемпионом страны.

Приятная встреча для Аленичева и дебют Торбинского за «Енисей»

А в Тюмени встретились две команды, находящиеся в нижней половине турнирной таблицы — «Енисей» и «Арсенал». Красноярцы после первой победы в РПЛ в прошлом туре жаждали одержать ещё одну. Тем более этот матч был особенно принципиальным для главного тренера команды Дмитрия Аленичева, который в своё время поднял туляков из ПФЛ в Премьер-лигу.

В результате игра получилась не слишком интересной. На двоих команды нанесли всего пять ударов в створ: три на счету хозяев, два — гостей. «Енисей» также отметился курьёзным попаданием в перекладину после подачи с фланга на первой же минуте.

Плюс в составе красноярского коллектива дебютировал Дмитрий Торбинский, который пополнил ряды новичка РПЛ перед самым закрытием трансферного окна. Герой Евро-2008 сходу попал в стартовый состав и провёл на поле все 90 минут.

Неудачный вояж «Оренбурга» и счастливая замена Хохлова

Другой новичок РПЛ «Оренбург» в отличие от «Енисея» начал сезон очень хорошо и после пяти туров расположился на четвёртом месте. Однако сказка имени подопечных Владимира Федотова, кажется, начинает подходить к концу. В отчётном туре оренбуржцы уступили на выезде «Динамо».

Бело-голубые всю игру владели инициативой и закономерно взяли верх. При этом первый тайм завершился без забитых мячей. В самом начале матча счёт дальним сильным ударом мог открывать Кирилл Панченко, но гостей спасла перекладина. А в нескольких эпизодах команду выручил Евгений Фролов, для которого этот матч был особенно принципиальным. Молодой перспективный вратарь провёл в «Динамо» несколько сезонов, но сыграл за основной состав бело-голубых лишь пару матчей.

Однако на 63-й минуте бессилен был и Фролов. Хозяева заработали стандарт возле чужой штрафной, Панченко выполнил подачу, а вышедший на замену Евгений Марков поразил чужие ворота. Наконец, в добавленное арбитром время всё тот же Марков сбросил мяч на ход Евгению Луценко, установившему окончательный счёт. Таким образом, Дмитрий Хохлов полностью угадал с заменой. К слову, в концовке за «Динамо» дебютировал новичок команды Мигел Кардозу.

Травма Жиго и рекорд посещаемости

А центральный матч тура состоялся в Санкт-Петербурге, где «Зенит» принимал «Спартак». Питерцы подошли к дерби двух столиц, имея в активе пять побед в пяти стартовых встречах чемпионата страны. Красно-белые же отставали от лидирующего соперника лишь на два очка. При этом столичная команда горела желанием прервать затянувшуюся на шесть лет серию без побед в Северной столице.

Однако, когда стали известны стартовые составы, многие болельщики усомнились в возможности гостей набрать хотя бы очко. Массимо Каррера неожиданно отдал весь правый фланг на откуп 20-летним Николаю Рассказову и Александру Ломовицкому. Но, забегая вперёд, этот шаг полностью себя оправдал. Оба футболиста провели хороший матч и действовали крайне полезно.

А уехавшего в Испанию Квинси Промеса заменил Педро Роша, который до того в нынешнем сезоне не провёл на поле ни одной минуты. В результате бразилец стал героем самого спорного эпизода дерби. По ходу первого тайма полузащитник ворвался в штрафную «Зенита», и Бранислав Иванович явно наступил ему на ногу, но молодой арбитр Владимир Москалёв пенальти назначить не рискнул. Серб же после матча в общении с журналистами признался, что вообще не помнит этого.

Зато незадолго до перерыва ещё один спорный момент произошёл уже в штрафной «Спартака». Фернандо сыграл в мяч ногой на приличной высоте и попал в голову Себастьяна Дриусси, но Москалёв и здесь не стал показывать на «точку».

Но, пожалуй, главным событием первого тайма стала тяжёлая травма новичка красно-белых Самуэля Жиго. Француз неудачно подвернул колено после толчка в спину со стороны Артёма Дзюбы и получил повреждение. Защитник попытался вернуться в игру, но вскоре покинул поле уже на носилках. Каррера после матча подтвердил, что Жиго получил серьёзную травму колена, возможно, речь идёт о разрыве связок.

А Сергею Семаку уже после перерыва пришлось менять из-за травмы голеностопа всё того же Дриусси.

Матч получился захватывающим и интересным, несмотря на отсутствие голов. Свою роль сыграли и 61 427 болельщиков собравшиеся на стадионе и побившие рекорд посещаемости для арены «Санкт-Петербург». Победу вырвать могла как одна, так и другая команда, но чуть больше моментов было всё-таки у «Зенита».

В концовке Семак в надежде набрать три очка выпустил в пару к Дзюбе Антона Заболотного, и хозяева перешли на навал. Пару раз не слишком удачно играл на выходе молодой Александр Максименко, но в целом оборона красно-белых со своей задачей справилась. Безошибочно отыграл и вышедший на замену вместо Жиго Георгий Джикия.

Первая отставка и дубль Митришева

Наконец, завершился тур в Грозном, где «Ахмат» обыграл «Уфу». Гости явно не успели восстановиться после обидного вылета из Лиги Европы и к тому же остались без перешедшего в ЦСКА Ивана Облякова.

В столице Чеченской республики подопечные Сергея Томарова удерживали свои ворота в неприкосновенности практически на протяжении часа, но затем позволили Магомеду Митришеву отличиться дважды с интервалом в пару минут. «Уфа» ответила на это голом Кэтэлина Карпа незадолго до конца встречи.

Несмотря на победу, главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов после матча подал в отставку.

«У меня к вам буквально два слова. Я принял решение подать в отставку, и думаю, что эту отставку примут. Всё, добавить нечего. При случае поговорим дальше», — сказал Ледяхов на пресс-конференции.

В результате руководство клуба действительно согласилось с решением специалиста. В ближайшее время у команды появится новый тренер. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров уже заявил, что на вакантную должность рассматривается несколько кандидатур.