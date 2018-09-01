«Краснодар» способен завоёвывать медали»: Кучук о таланте Игнатьева, адаптации Смолова в «Локо» и приоритете Сёмина

Судьба встречи 6-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Локомотив» решится в противостоянии опорных полузащитников. Об этом в интервью RT заявил экс-наставник железнодорожников Леонид Кучук. Специалист считает, что действующий чемпион в начале сезона терял очки из-за нехватки командной скорости, а южане — по причине ухода Андреаса Гранквиста и Фёдора Смолова. По словам тренера, с приходом Мурада Мусаева «быки» не сильно изменили тактический рисунок и им по силам занять место в тройке национального чемпионата по итогам сезона, а также отметил, что Юрий Сёмин по-прежнему строит игру от обороны.

«Основная борьба развернётся в опорной зоне»

— И «Краснодар», и «Локомотив» начали сезон не лучшим образом. Кто является фаворитом в отчётной встрече?



— На мой взгляд, его нет. Каждая команда хороша по-своему. За чемпиона — грамотная работа на трансферном рынке и опыт, причём как футболистов, так и Юрия Сёмина. У железнодорожников сложившийся коллектив, даже 22-летние братья Миранчуки знают, как вести себя в матчах подобного калибра.

«Краснодар» же играет сам и позволяет играть сопернику. Под стать бескомпромиссному футболу команды подбираются быстрые, техничные исполнители. При этом южане не так просты, как может показаться, и тоже способны удивлять.

— В чём состоит главная интрига матча?

— «Локомотиву» на старте сезона не хватает скорости, поэтому возникает большой вопрос: сумеют ли подопечные Сёмина справиться с быстрыми атаками соперника? В связи с этим основная борьба развернётся в опорной зоне. Многое будет зависеть от того, как Игорь Денисов и Гжегож Крыховяк станут вести игру, как будут накрывать атаки оппонента. Это классные игроки, которые подтверждают свой уровень на протяжении многих лет. Но в Краснодаре им придётся противостоять очень сильной связке в лице Шарля Каборе и Юрия Газинского.

Что касается других линий, то в атаке у красно-зелёных наверняка сыграют опытные Джефферсон Фарфан и Фёдор Смолов, отлично знающий «Краснодар». Однако нападающие — люди зависимые. Соответственно, большая ответственность возложена на всё тех же полузащитников, отвечающих за продвижение мяча вперёд.

— В первых трёх турах РПЛ железнодорожники не могли поразить ворота соперников, но затем одержали две победы подряд. Можно ли сказать, что команда постепенно приходит в себя?

— Думаю, футболисты «Локо» только начали притираться друг к другу. Первая причина — состав команды пополнил целый ряд новичков. Вторая — разное состояние футболистов после чемпионата мира. Впрочем, «Краснодар» также был представлен на мундиале.

Резюмируя, матчи между этими командами всегда получаются зрелищными и результативными, поэтому в субботу жду яркого футбола. Интересно будет посмотреть на противостояние опыта и юношеского задора.

— Многие эксперты призывают не волноваться за «Локомотив» и отмечают, что Сёмин планомерно подводит подопечных к групповому этапу Лиги чемпионов. Но не останутся ли железнодорожники без медалей с таким количеством осечек?

— Сыграно только пять туров, впереди большая турнирная дистанция и встречи с прямыми конкурентами. Возможно, Юрий Павлович действительно поступает исходя из той стратегии, о которой вы говорите, утверждать не стану. Скажу лишь, что футболисты «Локомотива», по идее, уже сейчас должны демонстрировать определённую мобильность. Но Сёмин — тренер очень прагматичный и строгий. Он в первую очередь грамотно выстраивает игру в обороне и переход из обороны в атаку. В матче с «Анжи» последний компонент у команды уже был на уровне.

— Вас не удивляет, что Гжегож Крыховяк так быстро влился в состав команды?

— С каждым матчем он выглядит всё лучше и лучше. Это связано с участием поляка в чемпионате мира. Он чуть позже влился в ряды команды, и подготовка Гжегожа к новому сезону получилась скомканной. Но теперь он набирает форму очень быстрыми темпами. Крыховяк — мощный футболист, который способен хорошо сыграть как в обороне, так и в атаке. Повторюсь, в центре поля у «Локомотива» теперь действуют два очень квалифицированных исполнителя. Мураду Мусаеву предстоит подумать над тем, что им противопоставить, пусть уровень тех же Газинского и Каборе тоже достаточно высок.

— Также летом состав «Локомотива» пополнил чемпион мира, центральный защитник Бенедикт Хёведес. Но в этой зоне у железнодорожников надёжно действуют Соломон Кверквелия и Ведран Чорлука. Неужели немец будет сидеть на скамейке запасных?

— Это уже вопрос психологии и готовности футболистов. Хёведес — чемпион мира, но если он не готов играть, Сёмин не будет его ставить. За регалии место в основе никто не предоставит. А определённый уровень готовности становится очевиден по тренировкам.

«Сила Смолова в знании «Краснодара»

— Главной действующей фигурой матча станет Фёдор Смолов. В игре с «Анжи» он открыл счёт забитым мячам в составе новой команды. Стоит ли ждать от него такой же активности, как и в «Краснодаре»?

— Считаю, адаптация Смолова уже завершена. Её облегчил тот факт, что он отлично знаком со многими футболистами «Локомотива». С кем-то ему доводилось играть за сборную, а кому-то противостоять в чемпионате России. В матче же с «Краснодаром» сила Фёдора будет заключаться в знании соперника и бывших одноклубников.

Игра команд в атаке строится по-разному. Многое зависит от того, как Смолов будет использовать свободные зоны, как его будут искать передачами партнёры. А сила Фёдора — завершение атак в штрафной или возле неё. «Краснодар» же демонстрирует несколько иной футбол. Игроки команды выполняют большое количество передач возле штрафной соперника, а затем делают обостряющую передачу.

— Не кажется ли вам, что после чемпионата мира Смолов станет только сильнее? Теперь у него есть новый вызов и мотивация.

— Действительно, Фёдор впервые в карьере сыграет в Лиге чемпионов. Участие в главном еврокубке — это всегда интересно и престижно. Новую мотивацию Смолов может найти и в желании помочь «Локо» как можно дальше пройти в ЛЧ, и в намерении снова стать лучшим бомбардиром чемпионата России. От Фёдора всегда будут ждать большого количества голов, и, думаю, он оправдает эти ожидания.

— Смолов недавно признался, что не отказался от мечты поиграть в Европе. На ваш взгляд, это блеф, учитывая, что ему уже 28 лет?

— Любой человек способен расти, если есть желание. Футболист каждый день должен подтверждать свой уровень, и тогда всё придёт.

«Краснодар» способен побороться за путёвку в Лигу чемпионов»

— Стала ли потеря Смолова фатальной для «Краснодара» или в клубе к этому были готовы?

— В клубах подобного ранга селекционная служба всегда ведёт три-пять кандидатов на проблемную позицию. Остаётся только выбрать идеального исполнителя. Не исключено, что «Краснодар» ещё приобретёт нападающего. Не вижу в этом ничего страшного. Но, считаю, южан серьёзно подкосила дисквалификация вернувшегося из аренды в «Локомотиве» Ари. В матче со «Спартаком» он заметно усилил «Краснодар». Это очень хороший, опытный футболист. Ари — по-настоящему грозная сила.

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— Учитывая дисквалификацию бразильца, в стартовом составе хозяев наверняка выйдет Иван Игнатьев. Что можете сказать об игре 19-летнего талантливого форварда?

— Видел его в деле, и Иван мне очень понравился. Талант этого футболиста очевиден, но любой фрукт созревает в своё время. Мне кажется, в отношении Игнатьева нужно проявить немного терпения. Пока в некоторых эпизодах ему не хватает мощи, в других — быстроты решения. Это придёт с опытом. В конечном итоге из Ивана должен вырасти хороший форвард.

— Подготовку к новому сезону команда полностью прошла под руководством Мурада Мусаева. Вы заметили какие-то изменения в игре «Краснодара»?

— Больших изменений я пока не увидел. Хотя, например, «Краснодар» Олега Кононова отличался от «Краснодара» Игоря Шалимова, хотя общая тактическая направленность оставалось схожей. При Мусаеве команда продолжает демонстрировать комбинационный футбол, но в решающие моменты игрокам южан не всегда хватает быстроты при принятии решений. Этот фактор иногда является главенствующим. Плюс раньше чуть более активны были крайние защитники. Но в последних матчах всё смелее подключается вперёд по левой бровке Кристиан Рамирес, который постепенно осваивается в России.

— Не кажется ли вам, что «Краснодар» так и не оправился от потери Андреаса Гранквиста?

— На мой взгляд, его потеря стала самой серьёзной проблемой для команды. Швед был лидером коллектива. Он мог завести партнёров, играл очень самоотверженно и всегда был готов самостоятельно пойти вперёд. Порой он ошибался, но многие матчи вытаскивал фактически на себе. Первоочередная задача для «Краснодара» сейчас — найти Андреасу замену, но сделать это будет не просто.

— Объективно, на что стоит рассчитывать поклонникам южан в этом сезоне?

— Мы привыкли к тому, что «Краснодар» всегда претендует на попадание в еврокубковую зону, но хочется, чтобы южане замахнулись на нечто большее. Речь о первом в истории клуба участии в Лиге чемпионов. Для этого необходимо завоёвывать медали, и, считаю, «Краснодар» способен выполнить эту задачу.