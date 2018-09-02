Встреча Дзюбы со «Спартаком», замена Промесу и усталость «Зенита»: восемь причин посмотреть дерби двух столиц

Центральным матчем шестого тура Российской премьер-лиги станет дерби двух столиц «Зенит» — «Спартак». Нападающий хозяев Артём Дзюба постарается вновь огорчить родную команду и продлить её безвыигрышную серию в Санкт-Петербурге до семи лет. При этом наставнику гостей Массимо Каррере придётся найти замену покинувшему команду Квинси Промесу, а Сергею Семаку — решить проблему усталости подопечных после выезда в Норвегию на матч Лиги Европы. Почему стоит посмотреть встречу в Петербурге — в материале RT.

Встреча главных претендентов на чемпионство

На золотые медали РПЛ по итогам сезона претендуют не только «Зенит» и «Спартак», но именно эти команды стартовали лучше остальных. Футболисты действующего чемпиона «Локомотива» пока находятся не в лучшей физической форме, а вице-чемпион ЦСКА пережил настоящую кадровую революцию.

Тем временем «Зенит» под руководством Сергея Семака одержал на старте пять побед в пяти матчах национального первенства, причём с серьёзными проблемами петербуржцы столкнулись разве что в игре с «Рубином».

С другой стороны, с действительно грозными соперниками сине-бело-голубые пока не встречались. Если «Зенит» возьмёт верх над принципиальным оппонентом из Москвы, то всерьёз обозначит свои претензии на чемпионство.

Подопечные Массимо Карреры начали сезон не так мощно, как «Зенит», но всё равно набрали 13 очков из 15 возможных. Причём в соперниках у красно-белых были, в том числе, «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив», во встречах с которыми «Спартак» набрал семь очков из девяти возможных.

РИА Новости

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Дзюба против бывшей команды

Сейчас Артём Дзюба — один из самых популярных спортсменов России. Футболиста радушно принимают во всех городах и празднуют его мячи, даже если они забиты в ворота любимой команды.

Пока Артёму удаётся давать результат на эмоциях от домашнего чемпионата мира. В восьми матчах сезона в РПЛ и Лиге Европы он забил шесть мячей.

На «Спартак» настрой форварда должен быть особенным. В шести матчах со своей родной командой Дзюба забил четыре мяча. При этом в первых четырёх играх он обязательно записывал на свой счёт по голу.

В прошлом сезоне Роберто Манчини предоставил форварду слишком мало игрового времени: сыграв против «Спартака» в сумме всего 28 минут, Дзюба не успел отличиться.

Беспроигрышная серия «Зенита»

Статистика говорит о том, что шансы «Зенита» обыграть «Спартак» велики. Московский коллектив не набирал три очка в Северной столице с мая 2012-го. Тогда «Спартак» в матче предпоследнего тура одержал важнейшую победу, которая помогла команде занять второе место в турнирной таблице.

После этого красно-белые в лучшем случае увозили из Питера ничью — осенью 2014-го. Оставшиеся пять встреч завершились победами «Зенита», причём три — разгромными. А в августе 2012-го сине-бело-голубые и вовсе отправили в ворота принципиального соперника пять безответных мячей. В первом круге прошлого сезона «Зенит» под руководством Роберто Манчини также поразил ворота оппонента пять раз, но всё же позволил «Спартаку» забить гол престижа.

При этом дома красно-белые также не проигрывают петербуржцам на протяжении почти шести лет — с ноября 2012-го.

РИА Новости

© Алексей Даничев

Высокая результативность

Матчи между «Зенитом» и «Спартаком» обычно получаются сверхрезультативными. В последних трёх сезонах команды ни разу не забивали меньше трёх мячей на двоих. В апреле прошлого года рвущиеся к первому за 16 лет чемпионству красно-белые одержали важнейшую победу в домашнем дерби — 2:1.

Ещё дважды соперники забивали по шесть мячей и один раз — семь. Два года назад «Зенит» разгромил «Спартак» в Питере — 5:2, но в итоге всё равно остался без чемпионства и путёвки в Лигу чемпионов.

Нулевые ничьи в противостоянии принципиальных соперников — огромная редкость. За последние десять лет лишь два матча между командами завершились без забитых мячей — в 2014-м и 2008-м. Любопытно, что десять лет назад «Спартак» и «Зенит» возглавляли два будущих главных тренера сборной России — Станислав Черчесов и Дик Адвокат.

Атмосфера на трибунах

Дерби двух столиц всегда вызывает повышенное внимание зрителей. В подобных матчах атмосфера была невероятной даже на маленьком «Петровском», не говоря уже о современном и вместительном «Санкт-Петербурге».

Аншлаг (68 134 человека) на новой арене ещё ни разу не фиксировался. Возможно, это произойдёт как раз на игре со «Спартаком». На встрече первого круга прошлого сезона между командами был установлен рекорд посещаемости стадиона в чемпионате страны — 53 359 зрителей.

РИА Новости

© Алексей Даничев

Тактика «Зенита»

Семак может удивить Карреру, поставив в состав двух форвардов таранного типа — Дзюбу и Антона Заболотного.

После перехода в «Зенит» зимой 2018-го Заболотный забил за новую команду всего один мяч в 14 матчах, хотя Роберто Манчини доверял ему и регулярно выпускал в стартовом составе.

Казалось, летом Антон может покинуть команду, но Семак решил дать форварду последний шанс. В результате Заболотный превратился в эффективного «джокера». В ответном матче с минским «Динамо» форвард вышел на замену за полчаса до конца основного времени, после чего команда забила семь мячей. Ситуация повторилась во встрече с «Мольде». «Зенит» проигрывал, Семак выпустил на поле Заболотного, и в результате петербуржцы отличились трижды, при этом забил и сам Заболотный. Неслучайно, что после этого Станислав Черчесов вернул футболиста в сборную.

Расстановка с двумя мощными форвардами может сработать против надёжной линии обороны «Спартака». Самуэлю Жиго и Георгию Джикии придётся непросто в борьбе с двумя высокими нападающими соперника.

Кто заменит Промеса

Ещё неделю назад об уходе Квинси Промеса из «Спартака» не было и речи. Слухи об отъезде голландца в европейские клубы ходили, но всерьёз к ним никто не относился. На прошлой неделе футболист забил первый мяч в новом сезоне, реализовав пенальти в дерби с «Динамо».

Казалось, игрока ждёт продолжение долгого и плодотворного сотрудничества со «Спартаком», однако в итоге нападающий покинул клуб. Незадолго до закрытия трансферного окна Промес подписал контракт с «Севильей».

Так «Спартак» в преддверии важнейшего матча остался без ключевого исполнителя. Будет любопытно, кем Каррера заменит своего десятого номера. На первый взгляд потеря Промеса выглядит для «Спартака» катастрофической. Однако на деле Квинси на левом краю атаки может заменить целый ряд исполнителей.

Велика вероятность того, что Каррера отправит в эту зону новичка Александра Ташаева, который способен сыграть на обоих флангах. Другими кандидатами на вакантную позицию являются Софьян Ханни и Педро Роша. Оба приобретались «Спартаком» за большие деньги, но стабильной игровой практики не получили.

Зато плюсом для «Спартака» должно стать физическое состояние команды. Красно-белые вылетели из Лиги чемпионов, а потому могли спокойно готовиться к дерби, тогда как «Зенит» провёл ответный матч ЛЕ с «Мольде». К тому же петербуржцы потеряли сразу двух ключевых исполнителей в центре поля. Кристиан Нобоа получил тяжелую травму колена, а Олег Шатов испытывает проблемы с позвоночником.

Судейство

Дерби двух столиц нередко сопровождают судейские скандалы. Самый серьёзный произошёл после матча в Санкт-Петербурге два года назад. Тогда «Зенит» одержал победу со счётом 4:2, а судья Сергей Иванов принял несколько спорных решений не в пользу «Спартака».

Также по теме «Вопиющие моменты»: почему каждый тур РПЛ заканчивается судейским скандалом Судья из Нижнего Новгорода Михаил Вилков не будет обслуживать центральный матч шестого тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком»....

Резонанс получился настолько сильным, что руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Валентину Иванову пришлось оставить свой пост.

Нынешнее дерби изначально должен был судить нижегородец Михаил Вилков, но после ряда грубых ошибок, допущенных рефери в матче «Енисей» — «Крылья Советов», нынешний руководитель российского футбольного судейства Александр Егоров объявил об отмене назначения.

«Если работаешь арбитром и не получаешь от этого кайфа — не нужно выходить вообще. Любой арбитр мечтает поработать на таком матче, как «Зенит» — «Спартак». Я надеюсь, Вилков проанализирует свои действия и больше такого не повторится, это был чёрный день для него. В списках на этот матч его не будет, так как он получил отрицательную оценку», — приводит слова Егорова «Чемпионат».

В результате игру обслужит Владимир Москалёв, который в нынешнем сезоне РПЛ отработал на трёх матчах и в скандалах замешан не был. При этом 31-летний уроженец Воронежа является одним из самых молодых арбитров, обслуживающих игры чемпионата.