«Краснодар» вырвал победу в матче с «Локомотивом» благодаря голу на 94-й минуте

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«Краснодар» одержал волевую победу над московским «Локомотивом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» вырвал победу в матче с «Локомотивом» благодаря голу на 94-й минуте
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая на «Краснодар Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Локомотив» забил первым. На 33-й минуте Мануэл Фернандеш реализовал пенальти за фол на Гжегоже Крыховяке.

Спустя шесть минут «Краснодар» восстановил паритет благодаря голу Вандерсона с передачи Юрия Газинского.

На 57-й минуте травму получил форвард железнодорожников Фёдор Смолов. После оказания медицинской помощи он покинул поле. Вместо него вышел Антон Миранчук.

Уже на четвёртой минуте компенсированного ко второму тайму времени победу «Краснодару» принёс гол Магомеда Сулейманова.

В седьмом туре «Локомотив» на своём поле примет московское «Динамо», а «Краснодар» на выезде сыграет с «Анжи».

Ранее сообщалось, что хет-трик Фёдора Чалова помог ЦСКА разгромить «Урал» в шестом туре РПЛ.

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