Хет-трик Чалова помог ЦСКА разгромить «Урал» в шестом туре РПЛ

Московский ЦСКА одержал разгромную победу над екатеринбургским «Уралом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Хет-трик в составе армейцев оформил нападающий Фёдор Чалов. Ещё один гол в активе Кристияна Бистровича.

Гости на 51-й минуте не смогли реализовать пенальти. 11-метровый удар исполнял Петрюс Бумаль.

В седьмом туре ЦСКА на выезде сыграет с «Уфой», а «Урал» на своём поле примет «Ростов».

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» обыграли «Анжи» в шестом туре РПЛ.