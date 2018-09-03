«Игра понравилась, результат — нет»: что говорили тренеры и футболисты после матча «Зенит» — «Спартак»

Центральный матч шестого тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» получился интересным, но результат петербуржцев не устраивает. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер хозяев Сергей Семак. Тренер гостей Массимо Каррера, в свою очередь, объяснил, почему выпустил на поле с первых минут сразу нескольких молодых футболистов, а также рассказал о состоянии получившего травму Самуэля Жиго.

«Может вы за «Спартак» болеете?»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча испытывал смешанные чувства. С одной стороны, его подопечные добились стратегически важной ничьей в игре с прямым конкурентом, с другой — травму получил быстро влившийся в состав команды Самуэль Жиго. С этой темы итальянский специалист и начал общение с журналистами.

«Сегодня ночью Самуэлю будет сделано МРТ, но я боюсь, что травма серьёзная. Почему не заменили его сразу? Я спросил, может ли он выйти на поле. Он сказал, что готов. В ином случае я бы не стал рисковать», — объяснил Каррера.

При этом перед началом матча тренер всерьёз удивил болельщиков и экспертов, отдав правый фланг на откуп 20-летним Александу Ломовицкому и Николаю Рассказову. В итоге оба провели хорошую игру.

«Может, для вас, журналистов, Ломовицкий и Рассказов в основном составе — это рискованный выбор. Вы же не видите, что они делают на тренировках и на что способны. Они готовы играть против любого соперника, они — футболисты молодёжной сборной России. Что касается Софьяна Ханни, то при выборе состава я обращаю внимание на то, готов ли человек быть полезным команде, а не основываюсь на каких-то личных симпатиях. И на возраст своих подопечных тоже не смотрю, хотя для меня они все как дети», — признался Каррера.

Наконец, матч с «Зенитом» стал первым для «Спартака» без перебравшегося в «Севилью» Квинси Промеса, но наставник красно-белых отметил, что ему есть кем заменить голландца.

«С ним и без него у нас была определённая командная игра. Думаю, в «Спартаке» есть футболисты, способные заменить Квинси. Я желаю ему всего наилучшего, ведь в России он был лучшим бомбардиром», — подытожил Каррера.

Сергей Семак, в отличие от Карреры, явно был расстроен результатом. В концовке «Зенит» был близок к тому, чтобы додавить принципиального соперника, но ворота Александра Максименко так и остались нераспечатанными.

«Ребята старались. Где-то на стандартах не разобрались, но владели преимуществом. В целом справились, хорошо действовали в обороне за исключением отдельных эпизодов. Огорчены результатом, поскольку не смогли выиграть. Является ли нулевая ничья хорошим результатом для «Зенита»? Может, вы за «Спартак» болеете?», — пошутил Семак.

При этом мнением об игре молодых спартаковцев поинтересовались и у него.

«Я не тренер «Спартака» и не могу оценивать действия молодых игроков красно-белых. Конечно, Промес для нашего чемпионата — это топ-футболист. Без него «Спартак» сегодня выкладывался на все сто процентов, соперника можно похвалить за самоотдачу. Матч держал в напряжении до последней минуты. Игра, наверняка, понравилась болельщикам в отличие от результата», — поведал Семак.

«Зенит» в воскресенье также не обошёлся без травм. В начале второго тайма попросил замену Себастьян Дриусси. А незадолго до перерыва аргентинца в штрафной «Спартака» ударил ногой по голове Фернандо.

«Дриусси получил удар из приёмов карате. К тому же у него проблемы с голеностопом. Футболист пройдёт медобследование, и завтра мы узнаем его результаты. Пока, к сожалению, кажется, что травма серьёзная», — посетовал Семак.

«Фол на Педро Роше? Не помню…»

В микст-зоне же после матча было не слишком многолюдно. Большая часть футболистов традиционно отказалась общаться с прессой. Не стал разговаривать с журналистами даже Артём Дзюба. Расстроенный ничьей в матче с родной командой, он лишь бросил журналистам фразу «вы сами всё видели». Зато согласился пообщаться капитан «Зенита» Бранислав Иванович.

«Артём расстроен, что не удалось выиграть, ведь у нас имелись момент. Может, поэтому он и отказался общаться с журналистами», — вступился за партнёра серб. — Тяжёлая игра, мы вынуждены были сражаться на протяжении всех 90 минут. Но в целом матч получился интересным. Считаю, были моменты, в которых могли сыграть получше, но сезон только начался. Да, приходится играть по два матча в неделю, но тут нам никто не поможет. К такому графику нужно быть готовым, если хочешь стать чемпионом. Показалось, сегодня у нас было достаточно сил даже после тяжелого матча с «Мольде».

Журналисты не могли не спросить у Ивановича об эпизоде в первом тайме, когда он в собственной штрафной наступил на ногу Педро Роше. Но Бранислав попросту заявил, что не помнит произошедшего. Не стал он и критиковать работу судьи Владимира Москалёва.

«Честно говоря, судьям сложно работать на таких матчах, поэтому не хочу обсуждать эту тему. Я был сконцентрирован на своей игре. Есть ошибки футболистов, а есть ошибки рефери», — добавил Иванович.

Пообщался с журналистами и капитан «Спартака» Денис Глушаков. Ничью он назвал закономерным результатом.

«Одержать победу хотели обе команды. Так бывает, отсюда и мирный исход встречи. Не сказал бы, что рассчитывали на усталость соперника в концовке. Конечно, мы знали, что «Зенит» в четверг играл с «Мольде», но акцент на этом не делали. Да и в составе соперника хватало хороших футболистов, которые в Норвегии на поле не выходили», — отметил Глушаков.

А судейскую тему представители СМИ обсудили с полузащитником «Зенита» Александром Ерохиным. Ругать Москалёва за неназначенный в первом тайме в ворота «Спартака» пенальти футболист не стал, зато посетовал на другой эпизод.

«Раз судья не указал на «точку», значит, по его мнению, пенальти не было. Единственное, во втором тайме на мне жёстко сфолил Рассказов, и ему могли показать вторую жёлтую карточку. В целом получилась боевая игра, моменты возникали у обоих ворот. Но дома мы должны были дожимать соперника. «Зенит» борется за первое место, и мы хотим побеждать в каждом матче», — заявил Ерохин.

Наконец вышедший на замену нападающий «Зенита» Антон Заболотный намекнул, что игра могла сложиться по-другому, если бы он появился на поле раньше 79-й минуты.

«Есть ощущение, что не хватило чуть-чуть времени, чтобы дожать соперника. Но забить могли и мы, и «Спартак». Такие матчи всегда непредсказуемы. Входить в такую игру сложно, ведь не знаешь, как она сложится. Приятно играть с Дзюбой, мы хорошо понимаем друг друга. Может, если бы я вышел раньше, игра сложилась по-другому», — отметил Заболотный.

Нападающий также ответил на вопрос, была ли у футболистов «Зенита» задача прессинговать Александра Максименко при подачах с флангов.

«Он допустил ошибку в прошлом туре. Возможно, в матче с «Динамо» Александр действительно получил некую психологическую травму. Но мы старались играть от себя, чаще бить по воротам, прессинговать», — добавил Заболотный.