Ерохин считает, что «Зенит» на своём поле должен был дожимать «Спартак»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал ничью с московским «Спартаком» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У нас было два дня, но мы хорошо подошли к этой игре. Действовали с напором. Игра была с борьбой, с моментами. Но на своём поле мы должны были дожимать «Спартак». Сейчас ничья, будем отталкиваться от неё. «Зенит» в этом сезоне борется за первое место. Выходим с этими мыслями на каждый матч», — заявил Ерохин.

Матч «Зенит» — «Спартак» завершился со счётом 0:0.

Ранее Сергей Семак заявил, что у него нет претензий к игрокам «Зенита» после матча со «Спартаком».