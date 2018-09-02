Семак заявил, что у него нет претензий к игрокам «Зенита» после матча со «Спартаком»
- РИА Новости
«Мы недовольны ничьей, хотели победить. Ребята старались, огромное спасибо. У нас нет других игроков. Я ни на что не намекаю», — приводит слова Семака Sport24 со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».
Он отметил, что в нападении сыграли все, кто мог это сделать.
«Вышли все, использовали максимальный ресурс. К ребятам нет претензий ни за самоотдачу, ни за игру. Единственное, не забили и не победили», — добавил тренер.
Матч «Зенит» — «Спартак» завершился со счётом 0:0.
Ранее Семак заявил, что Себастьян Дриусси получил серьёзную травму в матче со «Спартаком».