Иванович назвал ничью со «Спартаком» неплохим результатом для «Зенита»

Защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал ничью с московским «Спартаком» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Очень тяжёлая игра, выкладывались как могли, ничья со «Спартаком», тем более дома, — это неплохой результат», — заявил Иванович после матча.

Он отметил, что его партнёр по команде Артём Дзюба очень разочарован исходом матча.

«Ведь было много моментов, а мы так и не смогли их реализовать», — добавил защитник.

Матч «Зенит» — «Спартак» завершился со счётом 0:0.

Ранее Сергей Семак заявил, что у него нет претензий к игрокам «Зенита» после матча со «Спартаком».