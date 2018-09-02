Иванович назвал ничью со «Спартаком» неплохим результатом для «Зенита»

Короткая ссылка
Защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал ничью с московским «Спартаком» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Иванович назвал ничью со «Спартаком» неплохим результатом для «Зенита»
  • @fcsm_official
  • Twitter

«Очень тяжёлая игра, выкладывались как могли, ничья со «Спартаком», тем более дома, — это неплохой результат», — заявил Иванович после матча.

Он отметил, что его партнёр по команде Артём Дзюба очень разочарован исходом матча.

«Ведь было много моментов, а мы так и не смогли их реализовать», — добавил защитник.

Матч «Зенит» — «Спартак» завершился со счётом 0:0.

Ранее Сергей Семак заявил, что у него нет претензий к игрокам «Зенита» после матча со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить