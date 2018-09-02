Иванович назвал ничью со «Спартаком» неплохим результатом для «Зенита»
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«Очень тяжёлая игра, выкладывались как могли, ничья со «Спартаком», тем более дома, — это неплохой результат», — заявил Иванович после матча.
Он отметил, что его партнёр по команде Артём Дзюба очень разочарован исходом матча.
«Ведь было много моментов, а мы так и не смогли их реализовать», — добавил защитник.
Матч «Зенит» — «Спартак» завершился со счётом 0:0.
Ранее Сергей Семак заявил, что у него нет претензий к игрокам «Зенита» после матча со «Спартаком».