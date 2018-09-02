Глушаков заявил, что в «Спартаке» не думали об отсутствии Промеса во время матча с «Зенитом»

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что команда не ощутила отсутствия Квинси Промеса в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Мы уже не думали о его отсутствии, двигаемся дальше. Да, он один из лучших и останется в наших сердцах и красно-белой семье, потому что много ей принёс, но ему надо расти дальше. Все восприняли его переход нормально. Атмосфера рабочая. Всё как обычно», — заявил Глушаков после матча.

31 августа Промес, выступавший с 2014 года за «Спартак», перешёл в испанскую «Севилью».

Матч «Зенит» — «Спартак» завершился со счётом 0:0.

Ранее Бранислав Иванович назвал ничью со «Спартаком» неплохим результатом для «Зенита».