Глушаков заявил, что в «Спартаке» не думали об отсутствии Промеса во время матча с «Зенитом»
- @fcsm_official
«Мы уже не думали о его отсутствии, двигаемся дальше. Да, он один из лучших и останется в наших сердцах и красно-белой семье, потому что много ей принёс, но ему надо расти дальше. Все восприняли его переход нормально. Атмосфера рабочая. Всё как обычно», — заявил Глушаков после матча.
31 августа Промес, выступавший с 2014 года за «Спартак», перешёл в испанскую «Севилью».
Матч «Зенит» — «Спартак» завершился со счётом 0:0.
Ранее Бранислав Иванович назвал ничью со «Спартаком» неплохим результатом для «Зенита».