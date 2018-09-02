Битва лидеров: «Зенит» играет со «Спартаком» в матче шестого тура РПЛ

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Борислав Головин
«Зенит» из Санкт-Петербурга принимает московский «Спартак» в матче шестого тура Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака располагаются на первом месте в турнирной таблице, а красно-белые — на втором. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Битва лидеров: «Зенит» играет со «Спартаком» в матче шестого тура РПЛ
  • РИА Новости
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Автообновление

  • 02 сентября 2018

    Целых три минуты добавил судья к основному времени первого тайма. (45+1')

  • А теперь Иванович получает карточку за фол на Зе Луише в центре поля. Страсти закипают! (45')

  • Рассказов потерял мяч в центре поля и вынужден был фолить. Заслуженная жёлтая карточка. Каррера очень недоволен. (44')

  • МАКСИМЕНКО!!! Вратарь «Спартака» в красивейшем прыжке достал мяч из дальнего угла после удара головой Ерохина! А в следующей атаке Дзюба из-за пределов штрафной пробил рядом с дальним углом. (43')

  • А у «Спартака» ещё одна травма! Мельгарехо сидит на газоне. Видимо, досталось ему в эпизоде с подачей на Зе Луиша несколько минут назад. Сможет ли парагваец продолжить игру? (42')

  • Педро Роша устроил фестиваль финтов на чужой половине поля, который подкатом прервал Кузяев. (41')

  • А сейчас Дзюба прокинул мяч между ног соперника на Дриусси в штрафную. Это было опасно, но аргентинец ответил неудачной передачей на Артёма. «Зенит» потерял снаряд. (39')

  • Момент! Мельгарехо протащил мяч вперёд по левому флангу и от самой лицевой умудрился вырезать мяч в штрафную на Зе Луиша. Нету в последний момент вынес снаряд практически с «ленточки»! (38')

  • К слову, показали ещё раз момент с падением Педро Роши в штрафной. Действительно, Иванович наступил бразильцу на ногу. Это пенальти. (37')

  • Ой-ой-ой. Дриусси получил ногой по голове в чужой штрафной. До конца аргентинец шёл на мяч, а Фернандо опасно сыграл ногой. Семак требует у судьи назначить пенальти. Опасная игра действительно была. (36')

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