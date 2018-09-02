Битва лидеров: «Зенит» играет со «Спартаком» в матче шестого тура РПЛ

«Зенит» из Санкт-Петербурга принимает московский «Спартак» в матче шестого тура Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака располагаются на первом месте в турнирной таблице, а красно-белые — на втором. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

РИА Новости