Гол на последних минутах и травма Смолова: «Краснодар» одержал волевую победу над «Локомотивом»

«Краснодар» обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 в матче шестого тура чемпионата России по футболу. На реализованный Мануэлом Фернандешом пенальти хозяева поля ответили голами Вандерсона и Магомеда-Шапи Сулейманова. Встреча была омрачена травмой Фёдора Смолова, который в составе московского клуба впервые сыграл против бывшей команды.

Фёдор Смолов недолго отсутствовал в Краснодаре — уже в третьем матче за «Локомотив» он вышел играть против своей бывшей команды, которой он очень многим обязан. Именно в «Краснодаре» нападающий превратился в одного из главных действующих лиц российского чемпионата.

Однако после неудачного выступления на мундиале Смолов пропал из национальной команды. Его не вызвали на первую игру в Лиге наций с Турцией и товарищеский матч с Чехией. Комментируя отсутствие звёздного форварда в составе, наставник сборной Станислав Черчесов заявил, что хочет дать ему возможность отдохнуть и адаптироваться к новому тренировочному процессу в «Локомотиве».

Перед перерывом на матчи сборных составители календаря РПЛ уместили встречу «Краснодара» с «Локомотивом». Обеим командам было выгодно провести важный матч сейчас, а не в более поздних турах, когда борьба в еврокубках будет в самом разгаре.

Среди участников матча есть три футболиста, которые получили вызов от Черчесова. Если присутствие в списке Юрия Газинского не выглядит неожиданным, то вызов его одноклубника Дмитрия Стоцкого и вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме удивил. Все они вышли на поле стадиона «Краснодар» с первых минут и получили шанс проявить себя в последнем туре РПЛ перед паузой.

Первым попытался обратить на себя внимание Алексей Миранчук. Записать на свой счёт голевой пас Алексей мог уже на десятой минуте — после его передачи Джефферсон Фарфан оказался на ударной позиции, но Станислав Крицюк перевёл мяч на угловой.

Создав первый опасный момент, «Локомотив» отдал инициативу. «Краснодар» этим воспользовался и несколько раз заставил понервничать гостей. Очень старался молодой форвард Иван Игнатьев, который сначала перебросил мяч через Гилерме, но не попал в створ ворот, а затем едва не продолжил перспективную атаку команды. На этом фоне небольшую травму получил ключевой игрок гостей Гжегож Крыховяк.

Однако с поляком ничего серьёзного не случилось, и он это вскоре продемонстрировал. На его рывок в чужую штрафную Крицюку пришлось отреагировать толчком. Арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти, который уверенно реализовал Мануэл Фернандеш.

Хозяевам поля понадобилось всего несколько минут, чтобы организовать давно напрашивающийся гол. Юрий Газинский исполнил проникающую передачу в чужую штрафную, и Вандерсон, опередив Мацея Рыбуся, огорчил вратаря сборной России. В Краснодаре Гилерме впервые в сезоне пропустил до истечения основного времени матча.

В первом тайме футболисты могли пожаловаться на сильную даже для юга России жару. Но после перерыва их ждал мощный дождь. Долгое время он мешал игрокам показывать зрелищный футбол.

Первый момент второго тайма создал Смолов — он отдал передачу Фарфану, за которой последовал неточный удар. Этот рывок дорого обошёлся форварду. Он получил травму и был вынужден уступить место на поле Антону Миранчуку.

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В середине второго тайма дождь прекратился, и команды стали показывать более осмысленный футбол. «Краснодар» всё так же играл первым номером, но опасные моменты в его исполнении стали редкостью, а вот «Локомотив» ещё раз проверил на прочность Крицюка — вратарь южан сумел чудом поймать мяч после удара Алексея Миранчука.

Концовка матча получилась сумбурной: вышедшие на замену футболисты никак не могли себя проявить, а скользкий газон привёл к небольшим травмам у нескольких игроков стартового состава. Встреча шла к логичной ничьей, но арбитр добавил к основному времени пять минут.

Ими решил воспользоваться 19-летний Магомед-Шапи Сулейманов, который своим поздним голом уже однажды отнял победу у «Оренбурга». Он забежал в штрафную «Локомотива» под передачу Кристиана Куэвы и пробил между ног Гилерме. Этот удар оказался голевым.

«Краснодар» вырвал победу со счётом 2:1 и на два очка обошёл железнодорожников в турнирной таблице. Действующий чемпион страны опустился на седьмое место и может оказаться ещё ниже, если «Динамо» в воскресенье обыграет «Оренбург». Будет интересен результат этой встречи и южанам — если новички РПЛ проиграют, то подопечные Мурата Мусаева останутся в первой четвёрке.