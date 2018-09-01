Усиление к Лиге чемпионов: ЦСКА подписал контракты с тремя новыми игроками перед закрытием трансферного окна

Московский ЦСКА в последний день лета объявил о подписании контрактов с тремя игроками. К команде присоединились японский нападающий Такума Нисимура, исландский полузащитник Арнор Сигурдссон и восходящая звезда российского футбола Иван Обляков из «Уфы». Таким образом, армейский клуб завершил комплектование состава перед групповым этапом Лиги чемпионов.

В последние дни перед закрытием трансферного окна в России самую большую активность проявил ЦСКА. Сразу после того, как московский клуб узнал своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов, он подписал трёх новичков — нападающего Такуму Нисимуру и полузащитников Арнора Сигурдссона и Ивана Облякова. Всего с начала лета армейцы приобрели девять новых игроков, из которых семеро являются легионерами.

Такое поведение ЦСКА на трансферном рынке ему несвойственно — в последние годы клуб осуществлял только точечные закупки, иногда обходясь вообще без новых приобретений. Известные российские футболисты не покупались вовсе — команде хватало целой группы ветеранов, к которым иногда подключались собственные воспитанники или малоизвестные иностранцы. Всё изменилось нынешним летом, когда ЦСКА понёс слишком серьёзные потери: завершили карьеру Сергей Игнашевич и братья Василий и Алексей Березуцкие, ушли в другие клубы Александр Головин, Ахмед Муса, Понтус Вернблум, Георги Миланов, Бибрас Натхо, Аарон Оланаре и Витиньо. В развитии клуба началась новая эра.

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Перед началом нового сезона в команду пришли четыре новичка — исландец Хёрдур Магнуссон, словенец Яка Бийол, бразилец Родриго Бекао и уроженец Киргизии Ильзат Ахметов. Иностранцы сразу же пришлись ко двору и приняли участие во всех пяти матчах чемпионата России. Магнуссон и Бийол уже успели стать обладателями Суперкубка страны, а словенский полузащитник в том матче даже сделал передачу Хетагу Хосонову, с которой тот забил победный мяч. Бекао присоединился к команде чуть позднее и занял место в центре обороны рядом со скандинавским новичком. Ахметов, пришедший из «Рубина», в большинстве матчей выходил на замену и старался усилить атакующий потенциал команды в центре поля.

Однако ЦСКА пока слишком далёк от своего былого уровня. По итогам первых трёх туров в РПЛ армейцы находились в зоне переходных матчей, и только победа над тульским «Арсеналом» и последующая ничья с «Рубином» помогли подняться в верхнюю половину турнирной таблицы. Клуб продолжил искать усиление, стараясь при этом обходиться минимальными затратами. Руководству красно-синих это удалось: к команде присоединились нападающий из Уругвая Абель Эрнандес и хорватский полузащитник Никола Влашич.

Победитель Кубка Америки Эрнандес, у которого закончился контракт с «Халл Сити», стал игроком ЦСКА в первый день августа. Его помощь армейцам была очень нужна, так как ни Фёдор Чалов, ни Тимур Жемалетдинов не справлялись с ролью основного форварда. Уже во втором своём матче уругваец отличился с пенальти, а затем забил «Арсеналу» и сделал результативную передачу на Кристияна Бистровича. Армейской молодёжи нужен был габаритный нападающий, чтобы чувствовать себя увереннее в чужой штрафной, и Эрнандес подошёл на эту роль.

С уходом Головина в «Монако» и очередной травмой Алана Дзагоева армейцам понадобился новый плеймейкер, и им стал арендованный у «Эвертона» Влашич. Пока хорват сыграл только в двух матчах, но их хватило, чтобы понять — он действительно может заменить предшественников. Хавбек несколько раз сбивал с толку соперника острыми передачами и успешно шёл в обводку. По сравнению с Головиным у него только один минус — неумение играть в обороне. Однако с таким тренером, как Виктор Гончаренко, этот недостаток будет исправлен.

Теперь к команде присоединились ещё три игрока. В былые годы ЦСКА часто критиковали за скромный набор нападающих — в прошлом сезоне на этой позиции играл даже опорник Понтус Вернблум. С приходом Нисимуры в атакующей линии армейцев наступит самая большая конкуренция.

На данный момент трансфер 21-летнего японца выглядит как большая удача для красно-синих. В 2018 году нападающий провёл 16 матчей в чемпионате страны за «Вегалта Сэндай» и ещё восемь раз выходил на замену. За это время уроженец Нагойи забил 11 мячей — перед уходом из Джей-лиги он занимал пятое место в списке бомбардиров. Нисимура выходил не только на позицию центрфорвада, но и был вторым нападающим, то есть он способен наладить связку с Эрнандесом или российскими одноклубниками.

Приход Сигурдссона отчасти вызван травмой Георгия Щенникова. В отсутствие защитника прикрывать левый фланг стало некому, и на него срочно был перекинут с правого Дмитрий Ефремов. Хотя 19-летний исландец является больше игроком атакующего плана, в своём предыдущем клубе, «Норчёппинге», он иногда играл в опорной зоне. Впрочем, не факт, что Гончаренко прямо сейчас начнёт использовать Сигурдссона для нужд обороны или доверит ему левый фланг атаки. Молодому игроку может понадобиться долгая адаптация, и первый год придётся потратить на неё.

А вот Обляков имеет все шансы уже сейчас стать основным игроком ЦСКА. Он давно сделал себе имя в «Уфе» и в свои 20 лет имеет более богатый опыт выступлений в еврокубках, чем большинство армейцев. С учётом своего видения поля и работоспособности Обляков представляется более надёжной заменой Головину, нежели Влашич. Несомненный плюс российского полузащитника в том, что его возможности хорошо известны Гончаренко — именно белорусский специалист открыл Облякову дверь в большой футбол, когда возглавлял клуб из Башкирии.

Костяк нового ЦСКА с каждой игрой становится всё более осязаемым, и перестройка в команде идёт даже быстрее, чем можно было предположить, когда её покинули практически все лидеры. Конечно, рассчитывать на то, что новый состав армейского клуба сразу даст результат в Лиге чемпионов, не стоит. Но теперь у красно-синих есть шанс хотя бы пробиться в плей-офф Лиги Европы и вернуться на былой уровень в чемпионате страны. По крайней мере, все проблемные позиции были усилены.