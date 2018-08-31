«Бордо», «Вильярреал» и «Севилья»: российские клубы узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Европы УЕФА

В конгресс-центре «Гримальди Форум» в Монако завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2018/19. Представляющие Россию в турнире «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» узнали своих соперников. RT вёл прямую трансляцию.

Reuters