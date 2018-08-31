«Бордо», «Вильярреал» и «Севилья»: российские клубы узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Европы УЕФА
- Reuters
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31 августа 2018
На этом мы с вами прощаемся. До скорых встреч!
The official result of the #UELdraw! 🤩— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 31 августа 2018 г.
Toughest group? 🤔 pic.twitter.com/nfTeWdG1rq
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Подводя итоги жеребьёвки, можно сказать, каждая из российских команд имеет отличные шансы на выход в плей-офф турнира. Пожалуй, главным соперником «Зенита» по группе является французский «Бордо», а «Копенгаген» и «Славия» являются довольно проходимыми командами.Несколько тяжелее придётся «Спартаку», которому из первой корзины достался грозный испанский «Вильярреал». А одним из самых интригующих моментов станет возвращение в Россию Квинси Промеса, который в составе «Севильи» сыграет с «Краснодаром».
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Таким образом, завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. Напомним составы всех 12 групп.
Группа А
«Байер» (Леверкузен, Германия), «Лудогорец» (Болгария), «Цюрих» (Швейцария), АЕК (Ларнака, Кипр)
Группа B
«Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Селтик» (Глазго, Шотландия), «РБ Лейпциг» (Германия), Русенборг (Норвегия)
Группа C
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия), «Копенгаген» (Дания), «Бордо» (Франция), «Славия» (Прага, Чехия)
Группа D
«Андерлехт» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Спартак» (Трнава, Словакия)
Группа E
«Арсенал» (Лондон, Англия), «Спортинг» (Португалия), «Карабах» (Армения), «Ворскла» (Украина)
Группа F
«Олимпиакос» (Греция), «Милан» (Италия), «Бетис» (Испания), «Дюделанж» (Люксембург)
Группа G
«Вильярреал» (Испания), «Рапид» (Вена, Австрия), «Спартак» (Москва, Россия), «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия)
Группа H
«Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция), «Франкфурт» (Германия), «Аполлон» (Кипр)
Группа I
«Бешикташ» (Турция), «Генк» (Бельгия), «Мальмё» (Швеция), «Сарпсборг» (Норвегия)
Группа J
«Севилья» (Испания), «Краснодар» (Россия), «Стандард» (Льеж, Бельгия), «Акхисар Беледиеспор» (Турция)
Группа K
«Динамо» (Киев, Украина), «Астана» (Казахстан), «Ренн» (Франция), «Яблонец» (Чехия)
Группа L
«Челси» (Лондон, Англия), ПАОК (Греция), БАТЭ (Белоруссия), «Види» (Венгрия)
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Норвежский «Сарпсборг» отправился в квартет I, чешский «Яблонец» — в группу K к «Динамо» из Киева. А венгерский «Види» сыграет с «Челси», БАТЭ и ПАОК в группе K.
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А вот и соперник для «Краснодара». Им стал турецкий «Акхисар».
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«Дюделанж», который стал первым клубом из Люксембурга, пробившимся в еврокубки, сыграет с «Миланом» в группе F. Кипрский «Аполлон» же отправился в квартет H к «Лацио» и «Марселю».
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Трнавский «Спартак» сыграет против загребского «Динамо» в рамках группы D. А «Ворскла» отправилась к «Арсеналу» в квартет E.
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Шотландский «Рейнджерс», который не пустил в групповой этап «Уфу», отправился в группу G, где сыграет со «Спартаком» и «Вильярреалом».
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А вот и последний соперник «Зенита». Пражская «Славия» досталась команде Сергея Семака.
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И последняя корзина. Первым клубом стал кипрский АЕК из Ларнаки. В группу A он проследовал, а вот норвежскому «Русенборгу» досталась группа B и выезд к «РБ Лейпцигу».