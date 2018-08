«У нас нет никакого страха»: как отреагировали в «Локомотиве» и ЦСКА на итоги жеребьёвки Лиги чемпионов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал своих будущих соперников по Лиге чемпионов серьёзными командами и напомнил об их недавних успехах.

«Говорить, сильные у нас соперники или нет, бессмысленно — в Лигу чемпионов не попадают слабые клубы. В нашей группе три чемпиона своих стран, включая нас, и «Шальке», ставший лучшим после «Баварии» по итогам прошлого сезона в Германии. Это серьёзные коллективы, которые необходимо тщательно проанализировать, особенно перед первыми матчами. Наверное, каждый считает, что группа проходима. Видел сейчас руководителей «Галатасарая», они очень довольны жребием. Первая игра группового этапа очень важна, насколько я понимаю, для нас она пройдёт на выезде. Надеюсь, что в календарь РПЛ будут внесены изменения и мы не станем выходить на поле через два дня на третий, как в прошлом сезоне», — заявил Сёмин.

Новичку «Локомотива» Бенедикту Хёведесу предстоит сыграть против своего бывшего клуба «Шальке». Чемпион мира по футболу признался, что для него это будет необычный опыт.

«Невероятная жеребьёвка! Хорошо сбалансированная группа, каждый имеет равные шансы пойти дальше. Мне будет приятно вернуться в Гельзеркирхен, но играть против «Шальке» для меня будет странно. Не представляю, что буду испытывать в игре с ними», — отреагировал Хёведес.

Прокомментировал жеребьёвку и Гжегож Крыховяк.

«Очень сбалансированная группа, где каждый может обыграть каждого. Мы уважаем наших соперников и верим в свои силы!» — сказал польский футболист.

Президент «Локомотива» Илья Геркус призвал игроков правильно оценить уровень будущих соперников.

Капитан «Шальке» Ральф Ферманн рассказал, что с нетерпением будет ждать встречи именно с «Локомотивом», поскольку он встретит на поле и за его пределами много старых знакомых.

«После трёх лет отсутствия в Лиге чемпионов я не могу дождаться первой игры. С особым нетерпением жду дуэль с «Локомотивом», чтобы встретиться с Бенедиктом Хёведесом и Джефферсоном Фарфаном, а также спортивным директором Эриком Штоффельхаусом, которого я знаю со времён игры за молодёжку «Шальке». С «Порту» у нас был хороший опыт в 2008 году, когда мы впервые вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. С «Галатасараем» мы играли несколько лет назад и сейчас хотим выступить лучше. Нас ждут шесть сложных матчей. Наша цель — выйти в плей-офф», — сказал Ферманн.

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко разобрал каждого будущего соперника своей команды и выделил их сильные стороны.

«Реал» не нуждается в представлении, это победитель трёх последних розыгрышей. Плюс их игроки забрали призы во всех номинациях во время сегодняшней церемонии вручения. Жаль, что ушёл Криштиану Роналду, для болельщиков это было бы ещё интереснее. Что касается «Ромы», то фанаты помнят о болезненном поражении, которое команда несколько лет назад потерпела в Риме. Плюс у всех свежи в памяти их игры с «Барселоной» в прошедшей Лиге чемпионов. Но время не стоит на месте. Какие-то изменения происходят у них, какие-то — у нас, в этот раз мы должны выглядеть достойнее. С «Викторией» я встречался в БАТЭ, ЦСКА также играл с ними в Лиге чемпионов. Соперник достаточно тяжёлый и вязкий», — сказал специалист.

