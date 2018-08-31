«У нас нет никакого страха»: как отреагировали в «Локомотиве» и ЦСКА на итоги жеребьёвки Лиги чемпионов

В Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Соперниками московского «Локомотива» стали немецкий «Шальке», португальский «Порту» и турецкий «Галатасарай», а ЦСКА достались испанский «Реал», итальянская «Рома» и чешская «Виктория». Игроки и тренеры российских клубов остались довольны жребием и выразили надежду, что им удастся пробиться в плей-офф турнира.

«Очень сбалансированная группа»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал своих будущих соперников по Лиге чемпионов серьёзными командами и напомнил об их недавних успехах.

«Говорить, сильные у нас соперники или нет, бессмысленно — в Лигу чемпионов не попадают слабые клубы. В нашей группе три чемпиона своих стран, включая нас, и «Шальке», ставший лучшим после «Баварии» по итогам прошлого сезона в Германии. Это серьёзные коллективы, которые необходимо тщательно проанализировать, особенно перед первыми матчами. Наверное, каждый считает, что группа проходима. Видел сейчас руководителей «Галатасарая», они очень довольны жребием. Первая игра группового этапа очень важна, насколько я понимаю, для нас она пройдёт на выезде. Надеюсь, что в календарь РПЛ будут внесены изменения и мы не станем выходить на поле через два дня на третий, как в прошлом сезоне», — заявил Сёмин.

Новичку «Локомотива» Бенедикту Хёведесу предстоит сыграть против своего бывшего клуба «Шальке». Чемпион мира по футболу признался, что для него это будет необычный опыт.

«Невероятная жеребьёвка! Хорошо сбалансированная группа, каждый имеет равные шансы пойти дальше. Мне будет приятно вернуться в Гельзеркирхен, но играть против «Шальке» для меня будет странно. Не представляю, что буду испытывать в игре с ними», — отреагировал Хёведес.

Прокомментировал жеребьёвку и Гжегож Крыховяк.

«Очень сбалансированная группа, где каждый может обыграть каждого. Мы уважаем наших соперников и верим в свои силы!» — сказал польский футболист.

Президент «Локомотива» Илья Геркус призвал игроков правильно оценить уровень будущих соперников.

«Хороший жребий. Нам достались команды по силам. Думаю, покажем хороший футбол. Важно правильно отнестись к соперникам. У нас в группе чемпион Португалии, чемпион Турции, серебряный призёр чемпионата Германии. Это Лига чемпионов, здесь нет случайных команд», — отметил Геркус.

Капитан «Шальке» Ральф Ферманн рассказал, что с нетерпением будет ждать встречи именно с «Локомотивом», поскольку он встретит на поле и за его пределами много старых знакомых.

«После трёх лет отсутствия в Лиге чемпионов я не могу дождаться первой игры. С особым нетерпением жду дуэль с «Локомотивом», чтобы встретиться с Бенедиктом Хёведесом и Джефферсоном Фарфаном, а также спортивным директором Эриком Штоффельхаусом, которого я знаю со времён игры за молодёжку «Шальке». С «Порту» у нас был хороший опыт в 2008 году, когда мы впервые вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. С «Галатасараем» мы играли несколько лет назад и сейчас хотим выступить лучше. Нас ждут шесть сложных матчей. Наша цель — выйти в плей-офф», — сказал Ферманн.

«Хотелось «группу смерти»

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко разобрал каждого будущего соперника своей команды и выделил их сильные стороны.

«Реал» не нуждается в представлении, это победитель трёх последних розыгрышей. Плюс их игроки забрали призы во всех номинациях во время сегодняшней церемонии вручения. Жаль, что ушёл Криштиану Роналду, для болельщиков это было бы ещё интереснее. Что касается «Ромы», то фанаты помнят о болезненном поражении, которое команда несколько лет назад потерпела в Риме. Плюс у всех свежи в памяти их игры с «Барселоной» в прошедшей Лиге чемпионов. Но время не стоит на месте. Какие-то изменения происходят у них, какие-то — у нас, в этот раз мы должны выглядеть достойнее. С «Викторией» я встречался в БАТЭ, ЦСКА также играл с ними в Лиге чемпионов. Соперник достаточно тяжёлый и вязкий», — сказал специалист.

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Несмотря ни на что, Гончаренко уверен, что у ЦСКА есть шансы пройти в плей-офф главного клубного турнира Европы.

«Опыт участия в Лиге чемпионов показывает, что всегда есть шанс побороться за выход в плей-офф. Мы не собираемся смотреть на четвёртое место. Многое зависит от того, с кем мы будем встречаться в шестом туре, насколько соперник будет мотивирован, но мы постараемся побороться за выход в плей-офф или в Лигу Европы. Приезд этих команд в Москву вызовет большой интерес. Важнее всего, чтобы мы быстро слепили нашу команду в единое целое, подошли к первым матчам Лиги чемпионов в хорошем состоянии. Наши молодые футболисты получат громадный опыт, который поможет им в дальнейшем развиваться», — надеется тренер.

Защитник Никита Чернов признался, что он бы хотел встретиться с ещё более сильными соперниками, чем те, которые в итоге достались ЦСКА.

«Неплохая группа. Когда увидел, что нам достался «Реал», топ-клуб, который более десяти раз выигрывал Лигу чемпионов, то понял, что нам никто не позавидует. Но я считаю, что со всеми можно бороться. Тренеры досконально разберут всех соперников, Гончаренко скажет правильные слова, мы постараемся сыграть максимально надёжно. Если честно, я хотел «группу смерти». Например, «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Интер». Всегда стремишься сыграть с сильными командами, чтобы проверить себя, мотивация зашкаливает. У нас всё же не «группа смерти», выделяется только «Реал». Будем биться, бороться, очки, по крайней мере с двумя другими командами, можно цеплять. Постараемся использовать свои шансы», — пообещал футболист.

Как вам итоги жеребьёвки, армейцы? 😉🔴🔵 pic.twitter.com/4rcuVHSCzT — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 30 августа 2018 г.

Полузащитник Никола Влашич считает, что не стоит бояться «Реала», так как в нём уже не играет Криштиану Роналду.

«Нам достались две команды высочайшего уровня. С «Викторией» нужно обязательно брать очки, но мы не сдадимся и в других матчах. Увидел, что мы попали к «Реалу», и сразу подумал: «А ведь Криштиану Роналду у них больше нет». С ним «Реал» был, пожалуй, лучшей командой мира, без него — по-прежнему безумно силен, это однозначно фаворит нашей группы. Но фаворит ли всей Лиги чемпионов? На это даст ответ только сам сезон. Я вижу наши шансы в том, чтобы биться с «Ромой» за второе место. Не могу сказать, что они очень велики, но у нас нет никакого страха! Наоборот, это огромное удовольствие — выступить на самом высоком уровне в компании этих трёх команд», — заявил хорватский игрок.

Защитник армейцев Хёрдур Магнуссон уверен, что теперь у него на родине, в Исландии, будут следить за выступлением ЦСКА в Лиге чемпионов.

«Прежде всего, я очень рад выступить в Лиге чемпионов! Я родом из маленькой страны, откуда пробиться на такой уровень объективно сложнее. Знаю, что на моей родине многие будут наблюдать за матчами ЦСКА, и горжусь этим — как и тем, что нам выпал шанс сыграть против мадридского «Реала», действующего победителя турнира и лучшей команды мира последних лет. Для нас это будет большим испытанием. Предвкушаю и матчи с «Ромой», я уже играл против них за «Чезену» в Серии A, хотя, конечно, их состав с тех пор поменялся. «Стадио Олимпико» — стадион с великой историей, а мой любимый игрок — легенда римлян Франческо Тотти, так что для меня это будет особый вызов. «Виктория» — сильный соперник, они доказали это последними выступлениями в Европе. Так что и здесь нам никто не отдаст очки просто так. Одно для меня ясно как день: мы не просто собираемся выступить, мы хотим добиться хорошего результата!» — рассказал исландец.