ЦСКА узнал соперников по групповой стадии Лиги чемпионов
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Соперниками армейцев по группе G станут «Реал», «Рома» и «Виктория».
Матчи первого тура группового этапа пройдут 18—19 сентября. Заключительный, шестой тур запланирован на 11—12 декабря. По итогам групповой стадии команды, занявшие первое и второе место в своих группах, продолжат борьбу в 1/8 финала.
Финал турнира пройдёт 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
Ранее появилась информация, что в УЕФА поступило предложение не разводить команды из России и с Украины при жеребьёвках.