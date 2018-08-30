ЦСКА узнал соперников по групповой стадии Лиги чемпионов

По итогам жеребьёвки стали известны соперники московского футбольного клуба ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Соперниками армейцев по группе G станут «Реал», «Рома» и «Виктория».

Матчи первого тура группового этапа пройдут 18—19 сентября. Заключительный, шестой тур запланирован на 11—12 декабря. По итогам групповой стадии команды, занявшие первое и второе место в своих группах, продолжат борьбу в 1/8 финала.

Финал турнира пройдёт 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Ранее появилась информация, что в УЕФА поступило предложение не разводить команды из России и с Украины при жеребьёвках.