Космос для армейцев и фарт железнодорожников: ЦСКА и «Локомотив» узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

В конгресс-центре «Гримальди Форум» в Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/19. Действующий чемпион России «Локомотив» попал в группу D к «Порту», «Шальке» и «Галатасараю». Другая российская команда, ЦСКА, сыграет с «Реалом», «Ромой» и «Викторией» в квартете G. RT вёл текстовую трансляцию.

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