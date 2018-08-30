Космос для армейцев и фарт железнодорожников: ЦСКА и «Локомотив» узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов
- globallookpress.com
-
30 августа 2018
Прежде чем закончить трансляцию, давайте ещё раз подведём итоги жеребьёвки.
Группа А
«Атлетико» (Мадрид, Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Монако» (Франция), «Брюгге» (Бельгия)
Группа B
«Барселона» (Испания), «Тоттенхэм» (Лондон, Англия), ПСВ (Эйндховен, Нидерланды), «Интер» (Милан, Италия)
Группа C
ПСЖ (Париж, Франция), «Наполи» (Неаполь, Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия)
Группа D
«Локомотив» (Москва, Россия), Порту (Португалия), «Шальке» (Гельзенкирхен, Германия), «Галатасарай» (Стамбул, Турция)
Группа E
«Бавария» (Мюнхен, Германия), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия), «Аякс» (Амстердам, Нидерланды), АЕК (Афины, Греция)
Группа F
«Манчестер Сити» (Англия), «Шахтёр» (Донецк, Украина), «Лион» (Франция), «Хоффенхайм» (Зинсхайм, Германия)
Группа G
«Реал» (Мадрид, Испания), «Рома» (Рим, Италия), ЦСКА (Москва, Россия), «Виктория Плзень» (Чехия)
Группа H
«Ювентус» (Турин, Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Валенсия» (Испания), «Янг Бойз» (Берн, Швейцария)
-
Что ж, можно сказать, что «Локомотиву» сегодня повезло, а вот ЦСКА достались не самые простые соперники.
-
Наконец, чемпион Греции АЕК угодил в квартет E, где сыграет с «Баварией», «Бенфикой» и «Аяксом».
-
«Интер» попал в группу B, где сыграет с «Барселоной», «Тоттенхэмом» и ПСВ.
-
Чешская «Виктория Плзень» постарается составить конкуренцию «Реалу», «Роме» и ЦСКА в группе G.
-
«Брюгге» сыграет в группе A с «Атлетико», «Боруссией» и «Монако».
-
«Црвена Звезда» померится силами с ПСЖ, «Наполи» и «Ливерпулем» в квартете C.
-
«Янг Бойз» сыграет с «Ювентусом», МЮ и «Валенсией» в группе H.
-
«Галатасарай» отправляется в квартет D к «Локомотиву», «Порту» и «Шальке».
-
«Хоффенхайм» попал в группу F и сыграет с «Манчестер Сити», «Шахтёром» и «Лионом».