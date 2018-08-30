Космос для армейцев и фарт железнодорожников: ЦСКА и «Локомотив» узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

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Борислав Головин
В конгресс-центре «Гримальди Форум» в Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/19. Действующий чемпион России «Локомотив» попал в группу D к «Порту», «Шальке» и «Галатасараю». Другая российская команда, ЦСКА, сыграет с «Реалом», «Ромой» и «Викторией» в квартете G. RT вёл текстовую трансляцию.
Космос для армейцев и фарт железнодорожников: ЦСКА и «Локомотив» узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов
  • globallookpress.com
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  • 30 августа 2018

    Прежде чем закончить трансляцию, давайте ещё раз подведём итоги жеребьёвки. 

    Группа А 

    «Атлетико» (Мадрид, Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Монако» (Франция), «Брюгге» (Бельгия) 

    Группа B

    «Барселона» (Испания), «Тоттенхэм» (Лондон, Англия), ПСВ (Эйндховен, Нидерланды), «Интер» (Милан, Италия)

    Группа C

    ПСЖ (Париж, Франция), «Наполи» (Неаполь, Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия)

    Группа D

    «Локомотив» (Москва, Россия), Порту (Португалия), «Шальке» (Гельзенкирхен, Германия), «Галатасарай» (Стамбул, Турция)

    Группа E

    «Бавария» (Мюнхен, Германия), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия), «Аякс» (Амстердам, Нидерланды), АЕК (Афины, Греция)

    Группа F

    «Манчестер Сити» (Англия), «Шахтёр» (Донецк, Украина), «Лион» (Франция), «Хоффенхайм» (Зинсхайм, Германия)

    Группа G

    «Реал» (Мадрид, Испания), «Рома» (Рим, Италия), ЦСКА (Москва, Россия), «Виктория Плзень» (Чехия)

    Группа H

    «Ювентус» (Турин, Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Валенсия» (Испания), «Янг Бойз» (Берн, Швейцария)

  • Что ж, можно сказать, что «Локомотиву» сегодня повезло, а вот ЦСКА достались не самые простые соперники. 

  • Наконец, чемпион Греции АЕК угодил в квартет E, где сыграет с «Баварией», «Бенфикой» и «Аяксом». 

  • «Интер» попал в группу B, где сыграет с «Барселоной», «Тоттенхэмом» и ПСВ.

  • Чешская «Виктория Плзень» постарается составить конкуренцию «Реалу», «Роме» и ЦСКА в группе G.

  • «Брюгге» сыграет в группе A с «Атлетико», «Боруссией» и «Монако».

  • «Црвена Звезда» померится силами с ПСЖ, «Наполи» и «Ливерпулем» в квартете C.

  • «Янг Бойз» сыграет с «Ювентусом», МЮ и «Валенсией» в группе H.

  • «Галатасарай» отправляется в квартет D к «Локомотиву», «Порту» и «Шальке».

  • «Хоффенхайм» попал в группу F и сыграет с «Манчестер Сити», «Шахтёром» и «Лионом».

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