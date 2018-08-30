Обидный вылет «Уфы» и тяжёлый выезд для «Зенита»: как закончился раунд плей-офф Лиги Европы для российских команд

«Уфа» не сумела пробиться в групповой этап Лиги Европы. В ответном матче раунда плей-офф команда сыграла вничью с «Глазго Рейнджерс» и вылетела из еврокубков. При этом соперник заканчивал встречу вдевятером. «Зенит» после домашней победы над «Мольде» на выезде уступил, но всё же пробился в следующий этап. Как прошли матчи российских коллективов — в материале RT.

Два удаления и заколдованные ворота «Глазго»

Первой из двух российских команд свой ответный матч провела «Уфа». В первой игре коллектив из Башкортостана с минимальным счётом уступил «Глазго Рейнджерс», а потому дома обязан был забить хотя бы один мяч. В городе о победе мечтали все, а на стадионе «Нефтяник» собрался аншлаг.

К сожалению, матч начался для хозяев совсем не так, как они планировали. Уже на девятой минуте подопечные Стивена Джеррарда вышли вперёд. Йонуц Неделчяру неудачно вынес мяч из штрафной, а арендованный у «Ливерпуля» Овимумо Эжариа подобрал снаряд и отправил его в дальний угол, не дав шанса Александру Беленову спасти ситуацию. Этот гол значил, что «Уфе» теперь нужно было забивать трижды.

К чести футболистов российской команды, они рук не отпустили и продолжили штурмовать ворота соперника. И на 30-й минуте башкортостанцы отыгрались. Дмитрий Сысуев ворвался в штрафную и отправил мяч точно в дальний угол.

Тут же «Уфе» решил помочь нападающий «Глазго» Альфредо Морелос, который сперва ударил по ногам оппонента, а увидев перед собой жёлтую карточку, сказал что-то резкое в адрес главного судьи Тобиаса Штилера. Рефери отреагировал максимально жёстко и выписал эмоциональному футболисту второй «горчичник».

В большинстве хозяева ещё смелее пошли вперёд и до перерыва упустили два голевых момента. Сначала Сысуев не попал в створ из убойной позиции, а затем Сильвестр Игбун головой отправил мяч в сетку с внешней стороны ворот.

Во втором тайме подопечные Томарова окончательно расположились на чужой половине поля. Вдобавок тренер снял с игры центрального защитника Павла Аликина и выпустил вместо него нацеленного на атаку Ивана Облякова.

«Уфа» атаковала старательно и страстно, но команду губила плохая реализация. За всю игру хозяева упустили огромное количество моментов и могут винить в этом только себя. Например, Обляков не реализовал выход один на один, пробив в штангу. В ту же стойку ворот уже ближе к концу игры попал вышедший на замену Вячеслав Кротов. А в паре эпизодов свою команду выручил опытный Аллан Макгрегор.

Казалось, гол назревает и совсем скоро «Уфа» забьёт второй мяч. Даже судья Штилер решил прийти на помощь хозяевам и за 25 минут до конца оставил «Глазго» вдевятером, удалив Джона Флэнагана за удар локтем в лицо Дмитрию Живоглядову.

С этого момента гости окончательно «сели» к своим воротам, а «Уфа» перешла на навал. Увы, поразить словно заколдованные ворота Макгрегора команде Томарова так и не удалось. В добавленное арбитром время Джемал Табидзе наконец отправил мяч в сетку, но до того благосклонный к «Уфе» Штилер отменил взятие ворот из-за неочевидного фола.

Российская команда вылетела, но проявила себя достойно. Неслучайно футболистов после финального свистка проводили с поля аплодисментами. Возможно, игрокам «Уфы» просто не хватило опыта и, конечно, везения. Остаётся надеяться, что следующего визита в Европу любителям футбола из Башкортостана не придётся ждать слишком долго.

Скандинавский характер и спасения Лунёва

Визит на стадион «Акер» наверняка вызвал у главного тренера «Зенита» Сергея Семака неприятные воспоминания. Именно здесь его ЦСКА летом 1999-го сенсационно уступил «Мольде» со счётом 0:4 во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Причём в первом матче армейцы без проблем одержали победу — 2:0. Резонанс от неожиданного вылета московской команды из еврокубков был настолько серьёзным, что Семак отказался от капитанской повязки.

Невольно возникали мысли, что и «Зенит» может повторить «достижение» ЦСКА 19-летней давности, тем более питерцы в третьем квалификационном раунде умудрились пропустить четыре безответных мяча от минского «Динамо».

Лидеру команды Артёму Дзюбе тренер предоставил отдых в преддверии дерби со «Спартаком», и на острие атаки команды сыграл Антон Заболотный.

Однако по большей части «Зениту» пришлось обороняться, а единственный нападающий был вовсе не заметен. «Мольде» с первых минут дал понять, что намерен побороться за путёвку в групповой этап. В результате самым заметным футболистом в составе питерцев был Андрей Лунёв, который неоднократно выручал команду. Защитники почему-то позволяли соперникам бить по его воротам. Однако хозяева, как и игроки «Уфы», транжирили момент за моментом.

Зато «Зенит» воспользовался первым же. Подопечные Семака заработали стандарт на чужой половине поля. Вратарь «Мольде» справился с ударом Леандро Паредеса с огромным трудом, но отбил мяч прямо на Далера Кузяева, которому не составило труда поразить пустой створ.

Теперь норвежской команде требовалось забивать как минимум трижды, но коллектив Уле-Гуннара Сульшера рук не отпустил и продолжил штурмовать ворота Лунёва. К счастью, голкипер держался молодцом.

После перерыва, казалось, атакующий настрой хозяев несколько ослаб. Игра успокоилась. Однако в итоге «Мольде» забил такой же неожиданный мяч, как и «Зенит». Эйрик Хестад совершил проход и точно пробил в ближний угол. Лунёв на этот раз спасти «Зенит» не смог.

Воодушевлённые хозяева понеслись вперёд с новыми силами и тут же забили второй гол. Эрлинг Холанн отправил снаряд в сетку с близкого расстояния после прострела партнёра. Для того чтобы перевести игру в дополнительное время, «Мольде» оставалось забить ещё раз.

Однако концовка хозяевам по большому счёту не удалась. У подопечных Сульшера явно закончились силы, и они не смогли ничего предложить «Зениту», кроме безадресных забросов вперёд. К основному времени судья добавил целых шесть минут, но создать ничего интересного хозяевам так и не удалось.

Для «Зенита» же единственной ложкой дёгтя в концовке стала серьёзная травма проводившего сотый матч в еврокубках Александра Анюкова. Капитан в собственной штрафной столкнулся с Лунёвым и не смог самостоятельно покинуть поле.