Идеальный трансфер: почему уход Промеса из «Спартака» выгоден и игроку, и команде

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес уже в четверг может перейти в «Севилью». В СМИ появилась информация, что испанский клуб якобы готов заплатить за игрока сборной Нидерландов 25 миллионов евро. RT объясняет, почему отъезд в Испанию одного из самых ярких легионеров в российском футболе не станет для красно-белых проблемой, а напротив, даст шанс команде стать сильнее.

Потеря звезды

Будущее Промеса — одна из самых обсуждаемых тем последней недели в российском футбольном сообществе. Причина на поверхности — до закрытия летнего трансферного окна осталось всего несколько дней, а Квинси является одним из главных кандидатов на отъезд из РПЛ в сильный европейский чемпионат.

Последние новости касаются «Севильи». Испанский клуб не сумел приобрести нападающего «Лиона» Мариано Диаса и теперь готов купить Квинси. «Спартак» же якобы требует за своего лидера €25 миллионов. Ранее ходили слухи об интересе к футболисту со стороны «Монако» и «Милана».

В России Промес играет уже четыре года и давно перерос уровень чемпионата страны. Вместе со «Спартаком» футболист стал чемпионом и обладателем Суперкубка, а также забил больше всех мячей в прошлом сезоне РПЛ.

В «Спартак» Квинси приезжал талантливым, но необстрелянным футболистом. На тот момент он провёл всего один полноценный сезон в элитном дивизионе чемпионата Нидерландов и не успел стать звездой даже на родине.

Многие опасались, что Промес просто не сможет адаптироваться в холодной России, как это не удалось ранее его соотечественнику Квинси Овусу-Абейе, который также выступал за «Спартак». В руководстве клуба с самого начала от таких сравнений открещивались.

И Квинси действительно на удивление легко стал своим в «Спартаке» и начал быстро приносить новой команде пользу, а вскоре стал одним из её лидеров и привёл к долгожданному чемпионству. За четыре года голландец забил 66 мячей и отдал 34 результативные передачи в 135 матчах за москвичей, то есть, зарабатывал в среднем по 25 очков за сезон, что удавалось в России единицам.

Плохие примеры

В России Промес уже стал звездой, и теперь ему важно сделать шаг вперёд — в чемпионат более высокого уровня. В противном случае Квинси рискует остановиться в развитии, как это порой происходило в РПЛ с другими яркими легионерами, которые по тем или иным причинам вовремя не уезжали в ведущие чемпионаты Старого Света.

Последней мотивацией задержаться в «Спартаке» для полузащитника могла бы стать Лига чемпионов, но красно-белые быстро вылетели из главного еврокубка, уступив по сумме двух встреч в третьем квалификационном раунде греческому ПАОКу. И если Промес никуда не уедет, то в лучшем случае сыграет в ЛЧ лишь через год.

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Таким образом, его ждёт лишь очередной пятый по счёту сезон РПЛ и Лига Европы. В таких условиях голландцу нелегко будет найти для себя новый стимул. После ничьей в ответном матче с греками Массимо Каррере задали вопрос на эту тему, и в ответ итальянец не сдержал эмоций, заявив, что Промес выкладывается на поле, как и раньше.

Однако в российском футболе существует немало примеров легионеров, которые упустили шанс вовремя уехать в сильный европейский чемпионат и тем самым испортили себе карьеру. Самый яркий — Даниэль Карвальо. В 2005—2007 годах бразилец был одним из лучших футболистов России. Тремя своими голевыми передачами полузащитник обеспечил ЦСКА победу над «Спортингом» в финале Кубка УЕФА. Зачастую Карвальо буквально в одиночестве тащил команду на своих плечах.

Поговаривали об интересе к Даниэлю со стороны самых разных команд, но он так никуда и не ушёл. В итоге последовали аренды в Бразилию и Катар, борьба с лишним весом и зависимостью от газировки, которую спортсмен употреблял литрами. Карьеру Карвальо завершил на родине в скромном «Оэсте».

Не реализовал свой потенциал до конца и экс-нападающий «Спартака» Веллитон. Бразилец дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России, забив за два года 40 мячей, но в Европу так и не уехал, несмотря на имевшийся к нему интерес. В результате нападающий, как и его соотечественник из ЦСКА, закончил арендами в Бразилию.

Позже, правда, Веллитон поиграл в испанской Примере за «Сельту» — четыре минуты в матче с «Эльче». На этом карьера талантливого футболиста в крупнейших европейских первенствах закончилась. В настоящий момент он выступает в чемпионате ОАЭ, хотя форварду всего 31 год.

Промес вряд ли захочет повторить их судьбу. Квинси уже 26 лет, и если он промедлит ещё сезон-два, то спрос на него может существенно упасть.

Да и «Спартак», возможно, уже не сможет продать голландца за €20-25 млн (по информации авторитетного портала Transfermarkt — 24). Сейчас же красно-белым необходимо задуматься о пополнении клубной казны, так как после вылета из Лиги чемпионов они лишились основной статьи доходов.

Возможности для роста

С одной стороны, продажа Промеса станет для «Спартака» серьёзной потерей. Квинси — лидер команды и человек, способный создать момент в одиночку. Его смещения в центр с левого фланга с последующим ударом по воротам стали настоящей фишкой красно-белых.

С другой стороны, в составе команды есть сразу два молодых российских футболиста, готовых заменить Промеса. Речь об Александре Ломовицком и Александре Ташаеве. Последнему привычнее действовать на правом фланге, но он способен сыграть и на противоположном, учитывая высокую конкуренцию.

А 20-летнего Ломовицкого Каррера вынужден был двигать направо скорее от безысходности, ведь не мог же он усадить на скамейку Промеса. Между тем талант юного воспитанника клубной академии итальянец на сборах оценил по достоинству, а в начале сезона активно начал подтягивать Александра к основному составу.

И в отличие от Промеса, Ташаев и Ломовицкий максимально настроены на достижение результата. Первый намерен доказать, что после перехода из «Динамо» готов к игре на новом уровне. Не зря Ташаева уже вызывали в сборную России. Ломовицкий же жаждет оправдать звание одного из самых талантливых футболистов страны в этом возрасте.

Мало того, на позиции Промеса потенциально готовы сыграть и другие футболисты «Спартака»: Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Роман Ерёменко, Софьян Ханни, восстанавливающийся от травмы Жано Ананидзе и даже Ивелин Попов.

Таким образом, отъезд Промеса в Европу не обернётся серьёзной кадровой проблемой для Карреры. У итальянского специалиста под рукой достаточно футболистов, чтобы заменить голландца. Скорее, Массимо придётся решать другую задачу: как предоставить игровую практику всем имеющимся в распоряжении футболистам.

Квинси же пришло время проявить себя на новом месте и продолжать прогрессировать дальше.