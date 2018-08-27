Без Акинфеева и Смолова, но с Дзюбой и Черышевым: назван состав сборной России по футболу на ближайшие матчи

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов огласил состав на ближайшие матчи с Турцией и Чехией. После домашнего чемпионата мира команда обновилась практически наполовину. В неё не вошли вратарь Игорь Акинфеев, нападающий Фёдор Смолов, а также полузащитники Антон и Алексей Миранчуки. Зато в сборной остались герои прошедшего мундиаля Артём Дзюба и Денис Черышев.

Через неделю сборная России по футболу впервые после домашнего чемпионата мира начнёт подготовку к матчам. 7 сентября подопечные Станислава Черчесова проведут с Турцией в Трабзоне дебютную игру Лиги наций — нового турнира УЕФА, который предоставит возможность отобраться на чемпионат Европы 2020 года. 10 сентября состоится товарищеская встреча с Чехией в Ростове-на-Дону.

Российскую команду ожидало серьёзное обновление: одни игроки завершили карьеру в сборной, другие успели проявить себя на старте нового сезона, третьи пропускали мундиаль из-за травм и теперь вернулись в строй. За 12 дней до матча с Турцией Станислав Черчесов огласил список из 25 футболистов, и любителей этого вида спорта ждало немало сюрпризов. Достаточно сказать, что из заявки на четвертьфинал с хорватами осталось только 12 игроков.

Вратари

Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунёв («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

В первую очередь обращает на себя внимание отсутствие Игоря Акинфеева — одного из героев прошедшего чемпионата мира. Вратарь ЦСКА не объявлял о прекращении выступлений за сборную, однако когда-нибудь это всё же произойдёт. И хотя 32-летний футболист достаточно молод по вратарским меркам, сейчас настал оптимальный момент для того, чтобы дать ему отдохнуть и найти преемника.

Борьба за место в воротах должна развернуться между Маринато Гилерме и Андреем Лунёвым. Они оба имеют небольшой опыт игры за сборную: натурализованный бразилец получил его при Леониде Слуцком накануне Евро-2016, а Лунёв три раза играл в товарищеских матчах перед мундиалем. Оба голкипера отлично стартовали в новом сезоне — на двоих они пропустили шесть мячей в 13 матчах.

Антона Шунина можно назвать личной кандидатурой Черчесова. Они хорошо знакомы по совместной работе с командой «Динамо», за которую вратарь выступает до сих пор. Голкипер является в некоторой степени ветераном сборной России — его дебют за команду состоялся ещё в 2007 году. Правда, с тех пор он выходил на поле в национальных цветах только один раз.

В нынешнем сезоне Шунин пропустил четыре мяча в пяти матчах, что отчасти можно списать на не самую крепкую оборону «Динамо». У голкипера «Спартака» Александра Максименко статистика более впечатляющая, однако Черчесов решил, что ему пока рано в сборную (равно как и отразившему на старте сезона РПЛ два пенальти голкиперу «Оренбурга» Евгению Фролову), а 31-летний футболист бело-голубых заслужил ещё один шанс.

Защитники

Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Фёдор Кудряшов («Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Сергей Игнашевич окончательно ушёл из футбола, но в сборной ему уже найдена замена — Георгий Джикия вернулся в строй после разрыва крестообразных связок и уже провёл несколько матчей за «Спартак». В связку к нему есть несколько кандидатов. Станиславу Черчесову придётся выбирать между не игравшим после чемпионата мира Ильёй Кутеповым и имеющими практику Андреем Семёновым с Романом Нойштедтером. Позиция центрального защитника по-прежнему остаётся крайне востребованной в сборной, но пока что новых звёзд этого амплуа не появилось.

Правый фланг обороны остаётся неизменным — Марио Фернандес и Игорь Смольников делили его и во время чемпионата мира, и после. Конкуренцию им мог бы составить Сергей Паршивлюк, заново раскрывшийся в «Ростове», однако Черчесов счёл, что здесь эксперименты излишни.

Вместо этого наставник сборной займётся тщательным отбором левых защитников. С уходом Юрия Жиркова эта позиция стала вакантной. Черчесов проверит в деле Фёдора Кудряшова, Константина Рауша и Эльмира Набиуллина. Первые двое уже соперничали друг с другом перед мундиалем, и тогда натурализованный немец сошёл с дистанции из-за проблем со здоровьем. Набиуллин за вызов в сборную должен благодарить главного тренера «Зенита» Сергея Семака: при нём 23-летний защитник стал регулярно выходить на поле и на деле доказывать, что достоин возвращения в национальную команду.

Полузащитники

Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба — «Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба — «Рубин»), Денис Черышев («Валенсия»), Антон Швец («Ахмат»).

Сразу четверо полузащитников, входивших в состав сборной во время чемпионата мира, не получили сентябрьский вызов. Александр Головин и Алан Дзагоев останутся в клубах из-за травм, а Алексей и Антон Миранчуки так и не убедили Черчесова, что могут принести пользу национальной команде. Зато остальные участники мундиаля получат шанс сыграть с Турцией и Чехией. Заодно к ним присоединились несколько проявивших себя летом игроков.

В опорной зоне остались Роман Зобнин, Далер Кузяев и Юрий Газинский. С учётом того, что центр обороны в сборной должен строиться заново, эти игроки становятся особенно нужны команде. Для усиления конкуренции к ним присоединятся Руслан Камболов, пропустивший мундиаль из-за травмы, и Антон Швец. Из-за того, что центральная линия полузащиты несколько пересыщена, не получил вызов Денис Глушаков — его возвращение в сборную откладывается ещё как минимум на месяц.

Среди атакующих полузащитников остался только один крепкий игрок основы — Денис Черышев. Если его не будут мучить травмы, то он всегда готов закрыть левый фланг. А в центре поля и справа Черчесов будет искать новые таланты. Александр Ерохин теперь вправе рассчитывать на включение в стартовый состав, так как Павел Могилевец ещё не обладает достаточным для этого опытом. На правом фланге Дмитрий Стоцкий и Алексей Ионов будут стараться заменить Александра Самедова.

Нападающие

Артём Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).

Артём Дзюба вновь порадует болельщиков сборной России своей игрой. После чемпионата мира форвард «Зенита» стал только лучше — семь голов в семи матчах говорят сами за себя. Рядом с ним обретает уверенность и Антон Заболотный. Хотя сам он ещё не отличился в нынешнем сезоне РПЛ, в Лиге Европы у него три очка по системе «гол + пас».

Черчесов решил пока не беспокоить Фёдора Смолова: на него выплеснулось слишком много негатива после чемпионата мира, к тому же нападающему нужно обжиться в «Локомотиве».

Роль третьего нападающего досталась Дмитрию Полозу, давно попавшему в поле зрения тренерского штаба.

В новом сезоне успели проявить себя несколько форвардов, которые могли бы быть интересны Черчесову. Фёдор Чалов, входивший в расширенный состав сборной на чемпионат мира, дважды отличился в последних двух турах чемпионата России и делает всё возможное, чтобы ЦСКА оставался на плаву. Андрей Козлов и Андреа Чуканов из «Оренбурга» на двоих забили пять мячей и подняли свой клуб в зону еврокубков. Однако всем им необходимо выдержать более долгий испытательный срок, чтобы оказаться в сборной.