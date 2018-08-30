«Зенит» проиграл «Мольде», но вышел в групповой этап Лиги Европы
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- globallookpress.com
Встреча, прошедшая на стадионе «Акер» в Норвегии, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Зенит» забил первым. На 21-й минуте отличился Далер Кузяев.
Норвежцы сравняли счёт на 65-й минуте благодаря голу Эйрика Хестада, а на 76-й минуте после точного удара Эрлинга Холанна вышли вперёд.
По итогам двух матчей с общим счётом 4:3 (3:1) в групповой этап Лиги Европы вышел петербургский клуб.
Жеребьёвка групповой стадии состоится 31 августа в Монако.
Ранее определились составы всех групп в Лиге чемпионов сезона-2018/19.