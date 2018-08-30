Определились составы всех групп в Лиге чемпионов сезона-2018/19
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Группа А: «Атлетико», «Боруссия», «Монако», «Брюгге».
Группа B: «Барселона», «Тоттенхэм Хотспур», ПСВ, «Интер».
Группа C: «Пари Сен-Жермен», «Наполи», «Ливерпуль», «Црвена Звезда».
Группа D: «Локомотив», «Порту», «Шальке», «Галатасарай».
Группа E: «Бавария», «Бенфика», «Аякс», АЕК.
Группа F: «Манчестер Сити», «Шахтёр», «Лион», «Хоффенхайм».
Группа G: «Реал», «Рома», ЦСКА, «Виктория».
Группа H: «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Валенсия», «Янг Бойз».
Матчи первого тура группового этапа пройдут 18—19 сентября. Заключительный, шестой тур запланирован на 11—12 декабря. По итогам групповой стадии команды, занявшие первое и второе место в своих группах, продолжат борьбу в 1/8 финала.
Финал турнира пройдёт 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
Ранее появилась информация, что в УЕФА поступило предложение не разводить команды из России и с Украины при жеребьёвках.