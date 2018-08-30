Определились составы всех групп в Лиге чемпионов сезона-2018/19

В Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Группа А: «Атлетико», «Боруссия», «Монако», «Брюгге».

Группа B: «Барселона», «Тоттенхэм Хотспур», ПСВ, «Интер».

Группа C: «Пари Сен-Жермен», «Наполи», «Ливерпуль», «Црвена Звезда».

Группа D: «Локомотив», «Порту», «Шальке», «Галатасарай».

Группа E: «Бавария», «Бенфика», «Аякс», АЕК.

Группа F: «Манчестер Сити», «Шахтёр», «Лион», «Хоффенхайм».

Группа G: «Реал», «Рома», ЦСКА, «Виктория».

Группа H: «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Валенсия», «Янг Бойз».

Матчи первого тура группового этапа пройдут 18—19 сентября. Заключительный, шестой тур запланирован на 11—12 декабря. По итогам групповой стадии команды, занявшие первое и второе место в своих группах, продолжат борьбу в 1/8 финала.

Финал турнира пройдёт 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Ранее появилась информация, что в УЕФА поступило предложение не разводить команды из России и с Украины при жеребьёвках.