«Он был лидером команды»: футболист «Спартака» Промес продолжит карьеру в «Севилье»

Переход Квинси Промеса из «Спартака» в «Севилью» официально завершился. Испанский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с голландским полузащитником.

По информации газеты «Спорт-Экспресс», стоимость трансфера составила €21 млн. При этом в новой команде футболист будет получать больше €3 млн в год.

Сам Промес сопроводил новость о своём уходе из «Спартака» трогательным обращением к болельщикам московского клуба.

«Я покидаю удивительную спартаковскую семью в качестве игрока, но я всегда буду частью этой семьи. Спасибо за все потрясающие моменты, которые мы создавали вместе. Мы добились того, о чём я никогда не забуду. Пришло время для новой главы в моём путешествии. Мы встретимся снова», — написал Промес на своей официальной странице в Twitter.

Разговоры о том, что Промес покинет «Спартак» и перейдёт в клуб из сильного европейского чемпионата, ходили последние несколько лет. Однако даже после победы в российском первенстве голландец не отправился покорять новые высоты. И вот теперь сложились предпосылки, благодаря которым «Спартак» согласился продать игрока.

Основной причиной стал вылет команды из Лиги чемпионов. И дело не в том, что Промес хотел непременно принять участие в главном турнире Старого Света: «Севилья», в которой продолжит выступать футболист, также сыграет в Лиге Европы. «Спартак» потерял немало призовых денег, которые полагаются за участие в основной стадии соревнования. За один только выход в групповой этап команда получает €15 млн, а за каждое набранное очко — ещё почти по миллиону.

Лига Европы подобных финансовых возможностей не предоставляет. Там участие в групповом этапе оценивается в €2,6 млн, а идеальные шесть побед в шести матчах, которые ещё нужно постараться одержать без дисквалифицированного Луиса Адриано, принесут €3,5 млн. Это меньше, чем то, что получают участники Лиги чемпионов. Поэтому «Спартаку» пришлось в том числе задуматься о том, где раздобыть сумму, которую клуб рассчитывал получить благодаря попаданию в Лигу чемпионов.

Деньги нужны клубу не только на совершение новых трансферов, но и на поддержание баланса бюджета. Это необходимо для того, чтобы обезопасить себя от санкций со стороны УЕФА за нарушения финансовой фейр-плей.

Текущая рыночная стоимость Промеса оценивается в €35 млн. Однако необходимость продать игрока возникла слишком спонтанно, когда до закрытия летнего трансферного окна осталось не так много времени. «Спартаку» пришлось уменьшить свои запросы почти наполовину, чтобы «Севилья» приняла предложение.

Российские СМИ ещё 29 августа сообщили о том, что Промес покинул расположение «Спартака» и отправился в Испанию, чтобы пройти медобследование. Эта информация не подтвердилась: утром следующего дня полузащитник принял участие в тренировке команды. Однако в предпоследний день лета Промес всё-таки улетел в Севилью и даже успел побывать на матче с клубом «Сигма Оломоуц» в Лиге Европы, после чего подписал контракт с новым коллективом.

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой, выступавший в чемпионате Испании, считает, что для команды потеря Промеса будет серьёзной, однако финансовую составляющую трансфера тоже необходимо было учитывать.

«Спартаку» будет непросто без Промеса. Он был лидером команды, вытаскивал многие игры, забивал важные мячи. Такого футболиста заменить тяжело, особенно так резко, когда новый чемпионат уже стартовал», — сказал Мостовой RT.

Также Мостовой оценил шансы Промеса заиграть в новой команде и рассказал, как российский клуб будет обходиться без него.

«У «Спартака» есть состав, но трудно сказать, кто ещё кроме Промеса будет забивать по 12—13 мячей за сезон. Его бы мог заменить Ивелин Попов, если будет получать больше тренерского доверия. Луис Адриано и Зе Луиш могут встать в пару. Варианты есть. Что касается самого Квинси, то у него будет неплохая конкуренция в «Севилье», ему не уступят место просто так. Тем интереснее будет наблюдать за его выступлением в новой команде. По игровым качествам он подходит — быстрый, резкий игрок, умеет обыгрывать. Это то, что нужно рохибланкос. Но те, кто уже давно в команде, не станут так легко сдаваться перед голландцем», — отметил Мостовой.

По словам известного футбольного агента Дмитрия Селюка, трансфер Промеса был осуществлён в нужное время.

