«Он был лидером команды»: футболист «Спартака» Промес продолжит карьеру в «Севилье»

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес пополнил состав испанской «Севильи». С полузащитником подписан контракт на пять лет. По информации СМИ, сумма трансфера составила €21 млн. Бывший игрок сборной России Александр Мостовой назвал уход голландца серьёзной потерей для столичного клуба, а известный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что руководство десятикратных чемпионов России приняло правильное решение, расставшись с игроком.

Переход Квинси Промеса из «Спартака» в «Севилью» официально завершился. Испанский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с голландским полузащитником.

По информации газеты «Спорт-Экспресс», стоимость трансфера составила €21 млн. При этом в новой команде футболист будет получать больше €3 млн в год.

Сам Промес сопроводил новость о своём уходе из «Спартака» трогательным обращением к болельщикам московского клуба.

«Я покидаю удивительную спартаковскую семью в качестве игрока, но я всегда буду частью этой семьи. Спасибо за все потрясающие моменты, которые мы создавали вместе. Мы добились того, о чём я никогда не забуду. Пришло время для новой главы в моём путешествии. Мы встретимся снова», — написал Промес на своей официальной странице в Twitter.

Разговоры о том, что Промес покинет «Спартак» и перейдёт в клуб из сильного европейского чемпионата, ходили последние несколько лет. Однако даже после победы в российском первенстве голландец не отправился покорять новые высоты. И вот теперь сложились предпосылки, благодаря которым «Спартак» согласился продать игрока.

Основной причиной стал вылет команды из Лиги чемпионов. И дело не в том, что Промес хотел непременно принять участие в главном турнире Старого Света: «Севилья», в которой продолжит выступать футболист, также сыграет в Лиге Европы. «Спартак» потерял немало призовых денег, которые полагаются за участие в основной стадии соревнования. За один только выход в групповой этап команда получает €15 млн, а за каждое набранное очко — ещё почти по миллиону.

Также по теме Идеальный трансфер: почему уход Промеса из «Спартака» выгоден и игроку, и команде Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес уже в четверг может перейти в «Севилью». В СМИ появилась информация, что испанский...

Лига Европы подобных финансовых возможностей не предоставляет. Там участие в групповом этапе оценивается в €2,6 млн, а идеальные шесть побед в шести матчах, которые ещё нужно постараться одержать без дисквалифицированного Луиса Адриано, принесут €3,5 млн. Это меньше, чем то, что получают участники Лиги чемпионов. Поэтому «Спартаку» пришлось в том числе задуматься о том, где раздобыть сумму, которую клуб рассчитывал получить благодаря попаданию в Лигу чемпионов.

Деньги нужны клубу не только на совершение новых трансферов, но и на поддержание баланса бюджета. Это необходимо для того, чтобы обезопасить себя от санкций со стороны УЕФА за нарушения финансовой фейр-плей.

Текущая рыночная стоимость Промеса оценивается в €35 млн. Однако необходимость продать игрока возникла слишком спонтанно, когда до закрытия летнего трансферного окна осталось не так много времени. «Спартаку» пришлось уменьшить свои запросы почти наполовину, чтобы «Севилья» приняла предложение.

Российские СМИ ещё 29 августа сообщили о том, что Промес покинул расположение «Спартака» и отправился в Испанию, чтобы пройти медобследование. Эта информация не подтвердилась: утром следующего дня полузащитник принял участие в тренировке команды. Однако в предпоследний день лета Промес всё-таки улетел в Севилью и даже успел побывать на матче с клубом «Сигма Оломоуц» в Лиге Европы, после чего подписал контракт с новым коллективом.

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой, выступавший в чемпионате Испании, считает, что для команды потеря Промеса будет серьёзной, однако финансовую составляющую трансфера тоже необходимо было учитывать.

«Спартаку» будет непросто без Промеса. Он был лидером команды, вытаскивал многие игры, забивал важные мячи. Такого футболиста заменить тяжело, особенно так резко, когда новый чемпионат уже стартовал», — сказал Мостовой RT.

«С другой стороны, если дают хорошие деньги, то почему бы не продать? Российские клубы всегда покупают и покупают новых игроков, а в обратном направлении следуют единицы. Средства же надо как-то возвращать. Если поступило хорошее предложение, то надо его использовать», — отметил эксперт.

Также Мостовой оценил шансы Промеса заиграть в новой команде и рассказал, как российский клуб будет обходиться без него.

«У «Спартака» есть состав, но трудно сказать, кто ещё кроме Промеса будет забивать по 12—13 мячей за сезон. Его бы мог заменить Ивелин Попов, если будет получать больше тренерского доверия. Луис Адриано и Зе Луиш могут встать в пару. Варианты есть. Что касается самого Квинси, то у него будет неплохая конкуренция в «Севилье», ему не уступят место просто так. Тем интереснее будет наблюдать за его выступлением в новой команде. По игровым качествам он подходит — быстрый, резкий игрок, умеет обыгрывать. Это то, что нужно рохибланкос. Но те, кто уже давно в команде, не станут так легко сдаваться перед голландцем», — отметил Мостовой.

По словам известного футбольного агента Дмитрия Селюка, трансфер Промеса был осуществлён в нужное время.

Также по теме «Объединяющий фактор»: в УЕФА поступило предложение не разводить команды из России и с Украины при жеребьёвках Организация Sport for All намерена предложить УЕФА не разводить при жеребьёвках международных и клубных турниров команды из России и c...

«Считаю, в данном случае руководители «Спартака» — молодцы. Я сторонник того, что клуб должен вести сбалансированную трансферную политику — как покупать, так и продавать игроков. Промес — хороший футболист, но мотивация у него заканчивалась. Квинси был уже не тем игроком, который только приехал в Россию. Я вижу в этом трансфере исключительно положительные стороны: москвичи смогли заработать, а голландец получил новый вызов, перешёл туда, где ему придётся снова что-то доказывать», — заявил Селюк.

При этом он заявил, что «Спартак» вряд ли мог рассчитывать на большую сумму при продаже голландского полузащитника.

«За 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут. Раньше только один из наших клубов вёл грамотную работу на трансферном рынке. ЦСКА как покупал, так и продавал игроков. Но при этом никто из спортсменов, которые в последнее время покидали армейцев, не смогли проявить себя должным образом. Сейду Думбия так и не добился успеха в Европе, то же самое касается Вагнера Лава и Ахмеда Мусы. В свете этого будет очень интересно посмотреть, как сложится карьера у Промеса», — выразил мнение агент.

По мнению Селюка, «Спартак» обладает необходимыми резервами, чтобы заменить Промеса. Но он также отметил, что клуб никогда не должен прекращать поиск талантливых новобранцев.

«Скаутинг должен идти всегда. Но это надо делать не таким образом, как это сейчас практикует «Локомотив», который приглашает возрастных футболистов. Железнодорожники платят им сумасшедшие деньги, а потом те получают травмы. Если идти таким путём, то ничего хорошего не будет. Необходимо не бояться выходить на рынок, брать молодых спортсменов и обкатывать их. Это гораздо более обоснованные вложения. Мне кажется, «Спартак» сейчас будет по-новому вести дела. Думаю, у клуба есть талантливая молодёжь, собственные воспитанники. В этом плане красно-белые работают очень хорошо», — считает Селюк.

Он также полагает, что Промес имеет все шансы проявить себя в испанской команде, однако для этого голландцу придётся серьёзно постараться.

«Думаю, всё зависит от самого Промеса. Если он сосредоточится и будет профессионально относиться к своим обязанностям, то у него всё получится. У него есть данные для этого. Безусловно, если после подписания контракта у него сразу же пропадёт мотивация, то ждать ничего не стоит, но считаю, такого не случится. Когда он окажется лицом к лицу с Лионелем Месси или выйдет на переполненный «Сантьяго Бернабеу», сама обстановка заставит его играть на 110%», — добавил Селюк.