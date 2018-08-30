Опубликован календарь матчей ЦСКА в групповом раунде Лиги чемпионов

В первом туре группового раунда футбольной Лиги чемпионов российский ЦСКА на выезде сыграет с чешской «Викторией».

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РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт «армейцев». Поединок состоится 19 сентября в Пльзени. Полностью календарь матчей ЦСКА на групповой стадии ЛЧ выглядит следующим образом: 1-й тур: «Виктория» — ЦСКА (19 сентября); 2-й тур: ЦСКА — «Реал» (2 октября); 3-й тур: «Рома» — ЦСКА (23 октября); 4-й тур: ЦСКА — «Рома» (7 ноября); 5-й тур: ЦСКА — «Виктория» (27 ноября); 6-й тур: «Реал» — ЦСКА (12 декабря). Ранее сообщалось, что «Локомотив» начнёт групповой раунд Лиги чемпионов выездным матчем с турецким «Галатасараем».