Опубликован календарь матчей ЦСКА в групповом раунде Лиги чемпионов

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В первом туре группового раунда футбольной Лиги чемпионов российский ЦСКА на выезде сыграет с чешской «Викторией».
Опубликован календарь матчей ЦСКА в групповом раунде Лиги чемпионов
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт «армейцев».

Поединок состоится 19 сентября в Пльзени.

Полностью календарь матчей ЦСКА на групповой стадии ЛЧ выглядит следующим образом:

1-й тур: «Виктория» — ЦСКА (19 сентября);

2-й тур: ЦСКА — «Реал» (2 октября);

3-й тур: «Рома» — ЦСКА (23 октября);

4-й тур: ЦСКА — «Рома» (7 ноября);

5-й тур: ЦСКА — «Виктория» (27 ноября);

6-й тур: «Реал» — ЦСКА (12 декабря).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» начнёт групповой раунд Лиги чемпионов выездным матчем с турецким «Галатасараем».

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