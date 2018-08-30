Опубликован календарь матчей ЦСКА в групповом раунде Лиги чемпионов
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- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт «армейцев».
Поединок состоится 19 сентября в Пльзени.
Полностью календарь матчей ЦСКА на групповой стадии ЛЧ выглядит следующим образом:
1-й тур: «Виктория» — ЦСКА (19 сентября);
2-й тур: ЦСКА — «Реал» (2 октября);
3-й тур: «Рома» — ЦСКА (23 октября);
4-й тур: ЦСКА — «Рома» (7 ноября);
5-й тур: ЦСКА — «Виктория» (27 ноября);
6-й тур: «Реал» — ЦСКА (12 декабря).
Ранее сообщалось, что «Локомотив» начнёт групповой раунд Лиги чемпионов выездным матчем с турецким «Галатасараем».