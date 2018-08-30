«Локомотив» начнёт групповой раунд Лиги чемпионов выездным матчем с «Галатасараем»
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу железнодорожников.
Поединок состоится 18 сентября в Стамбуле.
Полностью календарь матчей «Локомотива» на групповой стадии ЛЧ выглядит следующим образом:
1-й тур: «Галатасарай» — «Локомотив» (18 сентября);
2-й тур: «Локомотив» — «Порту» (2 октября);
3-й тур: «Шальке» — «Локомотив» (23 октября);
4-й тур: «Локомотив» — «Шальке» (6 ноября);
5-й тур: «Локомотив» — «Галатасарай» (27 ноября);
6-й тур: «Порту» — «Локомотив» (11 декабря).
Ранее президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результаты жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов.