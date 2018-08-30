«Локомотив» начнёт групповой раунд Лиги чемпионов выездным матчем с «Галатасараем»

В первом туре группового раунда футбольной Лиги чемпионов в сезоне 2018/2019 российский «Локомотив» на выезде сыграет с турецким «Галатасараем».

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу железнодорожников. Поединок состоится 18 сентября в Стамбуле. Полностью календарь матчей «Локомотива» на групповой стадии ЛЧ выглядит следующим образом: 1-й тур: «Галатасарай» — «Локомотив» (18 сентября); 2-й тур: «Локомотив» — «Порту» (2 октября); 3-й тур: «Шальке» — «Локомотив» (23 октября); 4-й тур: «Локомотив» — «Шальке» (6 ноября); 5-й тур: «Локомотив» — «Галатасарай» (27 ноября); 6-й тур: «Порту» — «Локомотив» (11 декабря). Ранее президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результаты жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов.