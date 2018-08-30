Геркус считает, что «Локомотиву» достались равные по силе соперники в Лиге чемпионов

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды.

«Хороший жребий, нам достались команды по силам. Думаю, покажем хороший футбол. Важно правильно отнестись к соперникам. У нас в группе чемпион Португалии, чемпион Турции, серебряный призёр чемпионата Германии. Это Лига чемпионов, здесь нет случайных команд», — приводит слова Геркуса пресс-служба «Локомотива».

Соперниками железнодорожников по группе D станут португальский «Порту», турецкий «Галатасарай» и «Шальке».

Ранее Бенедикт Хевёдес высказался о соперниках «Локомотива» на групповой стадии Лиги чемпионов.