Геркус считает, что «Локомотиву» достались равные по силе соперники в Лиге чемпионов

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Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды.
Геркус считает, что «Локомотиву» достались равные по силе соперники в Лиге чемпионов
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Хороший жребий, нам достались команды по силам. Думаю, покажем хороший футбол. Важно правильно отнестись к соперникам. У нас в группе чемпион Португалии, чемпион Турции, серебряный призёр чемпионата Германии. Это Лига чемпионов, здесь нет случайных команд», — приводит слова Геркуса пресс-служба «Локомотива».

Соперниками железнодорожников по группе D станут португальский «Порту», турецкий «Галатасарай» и «Шальке».

Ранее Бенедикт Хевёдес высказался о соперниках «Локомотива» на групповой стадии Лиги чемпионов.

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